EKSTATISK: Maradona ga alt på tribunen da Argentina gikk videre i VM. Nesten for mye, ifølge flere. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

Avviser at Maradona er på sykehus

Publisert: 27.06.18 04:45

Datteren til fotballegenden går hardt ut mot dem som hevdet at faren hadde havnet på sykehus etter tribuneshowet under thrilleren da Argentina gikk videre i VM.

Kort tid etter kampslutt viste flere bilder hvordan 57-år gamle Diego Maradona trengte hjelp og var helt utslitt etter nervedramaet da landsmennene slo Nigeria 2–1.

Da hadde han feiret hemningsløst for Argentina-seier, vist fingeren til motstanderne, feiret Messi-mål som en Jesus-statue, sovnet på tribunen og danset cumbia med en nigeriansk supporter. Blant annet.

Den argentinske ESPN-journalisten Diego Cora meldte senere på Twitter at Maradona hadde havnet på sykehus .

I denne Youtube-videoen kan man se en svimmel Maradona, som hjelpes vekk fra VIP-tribunen. Når han kommer seg inn i et VIP-rom blir han hjulpet av det som ser ut som medisinsk personale , som setter fram en stol før de hjelper til med å støtte argentineren.

Men natt til onsdag norsk tid avviser datteren Dalma på det sterkeste at faren er på sykehus:

I meldingen på Twitter henvender hun seg til de som meldte at faren var på sykehus:

– For et drittliv dere må ha som forteller løgner om helsen til min far!

Litt senere la også den colombianske journalisten Patricia Villegas ut flere bilder av Maradona som bekrefter Dalmas meldinger:

Retorisk spør hun; «Diego, er du innlagt på sykehus?». I en annen melding betegner hun ryktene som fake news og forteller at de er på vei til St. Petersburg. Fotballegenden jobber som kjent for den colombianske kanalen teleSUR der han blant annet leder programmet «La mano del diez», «Hånden til nummer ti».

Møter tøff motstand

Etter en grusom start på fotball-VM klarte Argentina som nevnt med nød og neppe å ta seg videre til åttedelsfinale, i det som var en høydramatisk kamp mot Nigeria . Etter 85 minutter sto det 1–1, og Argentina var hodestups på vei ut av mesterskapet. Men så dukket midtstopper Marcos Rojo opp:

På et innlegg fra Gabriel Mercado smalt midtstopperen ballen i lengste hjørne, bak en utspilt Uzoho i Nigeria-buret. Da tok det fullstendig fyr på tribunen.

Argentina hold unna til sluttsignalet gikk og tok seg dermed videre til åttedelsfinale, der de møter Frankrike på lørdag. I den andre kampen i gruppen slo Kroatia Island 2–1 etter en overtidsscoring av Ivan Perisic . Det gjorde at Kroatia vant gruppen komfortabelt, med tre seire, mens Argentina til slutt snek seg forbi Nigeria og ble gruppetoer. Kroatia møter Danmark og Hareide i sin åttedelsfinale.