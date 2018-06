Erlandsen etter uavgjort mot FKH: - Må ha vært en artig kamp for publikum

Publisert: 24.06.18

FOTBALL 2018-06-24T18:05:07Z

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Lillestrøm 2–2) To mål av Thomas Lehne Olsen var ikke nok til at Lillestrøm kunne juble for seier i Haugesund. Det er de gulkledde ikke gjort siden 1998.

– Ett poeng var nok det mest rettferdige her i dag, konkluderer LSK-trener Arne Erlandsen ovenfor VG etter 2–2 mot FK Haugesund .

Han fikk se Lillestrøm gå opp i ledelsen ved to anledninger der Thomas Lehne Olsen var målscorer på begge to. Det var derimot ikke nok til at Lillestrøm kunne ta med seg tre poeng, da David Akintola og Alexander Stølås utliknet til både 1–1 og 2–2.

– Dette var en bra bortekamp av oss. Det blir litt hawaii-fotball, og sikkert en veldig artig kamp for publikum å se. Det er to lag som er relativt like, som spiller likt og som prioriterer mye av det samme, forteller Erlandsen.

– Ingen fryd å se på

Mens Erlandsen sier seg fornøyd med uavgjort og ett poeng mot FK Haugesund, er ikke FKH-trener Eirik Horneland like fornøyd. Til tross for å ha hentet seg opp igjen to ganger, og berget ett poeng med scoringen til Alexander Stølås, var han ikke fornøyd med å sitte igjen med ett poeng mot Lillestrøm.

– Jeg syntes ikke dette var en fryd å se på for å si det slik, ler Horneland før han legger til:

– Vi håndterer Lillestrøm for dårlig i dag. Vi skal egentlig vinne denne kampen her. Vi henter oss opp igjen to ganger som du sier, men så kan vi spørre oss selv hvorfor vi kommer under to ganger, sier han skuffet.

– Hva mener du er grunnen til nettopp det?

– Vi organiserer oss for dårlig på to dødballer, og det blir avgjørende for oss her i dag, svarer FKH-treneren.

FK Haugesund hadde med seier over Lillestrøm klatret opp til 2.plass på tabellen ettersom både Ranheim og Sarpsborg tapte sine kamper. Det er ikke noe Horneland bruker mye energi på etter kampslutt.

– Ja, men det tenker jeg ikke så mye på. Det kommer flere slike muligheter fremover.

Horneland er enig i at det å hente inn Lillestrøm to ganger viser bra moral i laget, men likevel klarer han ikke å glede seg særlig over det.

– Vi tar selvfølgelig med oss det positive, men vi vil flytte grenser, så da må vi pushe oss enda hardere, sier han.

– Hva legger du i det å flytte grenser?

– Det å vinne slike kamper. Når vi ikke er på vårt maksnivå, så må vi likevel kunne vinne slike kamper som dette.

Mimrer tilbake til Molde-tap

Da VG spør Erlandsen etter kampen om det ikke var surt å spille uavgjort når Lillestrøm leder kampen to ganger, så er han kjapp til å avvise det. Lillestrøm ligger på 13.plass på tabellen med 13 poeng, og da mener Erlandsen at det viktigste er å ikke sitte igjen med null poeng.

– Det viktigste er å presetere bra, og i dag skaper vi mange sjanser mot Haugesund, men gir for mye i mot oss også. Vi har hatt flere slike kamper, blant annet mot Molde der vi tapte på overtid. Det er viktigere å få med seg poeng enn å stå igjen med ingenting, forteller han.

Noe som Erlandsen virkelig var fornøyd med i kampen, var de to målene Lillestrøm scoret. Begge målene kom etter dødball, og begge kom etter heading fra angriper Thomas Lehne Olsen som nå står med fem mål i årets Eliteserie. Tomålsscoreren satt igjen med litt blandede følelser etter kampslutt, men var som Erlandsen fornøyd med det ene poenget de fikk.

– Det er vel 20 år siden Lillestrøm vant på denne banen sist, og det har vært som vane å spille uavgjort her også. Vi er fornøyde med det poenget vi fikk, og for meg personlig så er det godt med scoringer som hjelper laget til å plukke poeng, sier Lehne Olsen.

Vakker Stølås-scoring

Thomas Lehne Olsen scoret begge sine mål med hodet mot FK Haugesund, men på andre siden var det en ved navn Alexander Stølås som ikke scoret med hodet, men med en real kanon fra sin venstrefot. Et innlegg fra Kristoffer Haraldseid fant veien på bakerste stolpe der Stølås smalt til på første touch, via keeper, og opp i nettaket.

– Det er et godt innlegg fra Kristoffer, og når ballen havner bak alle mann, så står jeg ofte der alene. Andre ganger hadde jeg nok skutt den til månen, men i dag satt den og det var deilig. Det er også godt at den scoringen bidrar til å redde ett poeng, i det som egentlig var en dårlig fotballkamp av oss, forteller venstrebacken.

29-åringen har tidligere servert kanonkuler av noen skudd, og den scoringen som kanskje folk flest husker var frisparket han sendte i mål mot Molde på Haugesund stadion tilbake i 2014. Nå oppfordrer Horneland backen sin til å skyte enda mer når han har muligheten.

– Han skyter kanskje ikke så ofte, men samtidig så skyter han godt når han først gjør det. Vi oppfordrer han til å skyte enda mer, og det kommer nok også, smiler Horneland.