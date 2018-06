Argentina og Messi nær VM-exit: - Folk kommer til å være rasende

Øyvind Brenne

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 21.06.18 21:51 Oppdatert: 21.06.18 23:36

FOTBALL 2018-06-21T19:51:57Z

NIZHNY NOVGOROD (VG) (Argentina-Kroatia 0–3) Lionel Messi (30) var blek, keeper Willy Caballero (36) tabbet seg ut - og nå er gullkandidat Argentina hodestups vei ut av VM.

Kroatia vant 3–0 mot en begredelig argentinsk utgave, og Luka Modric og kompani kan feire avansement fra gruppe C. Mens mannen som oftest tryller på en fotballbane i hele verden, hadde latt tryllestav, hatt og kaninene ligge igjen på hotellrommet. I den grad magien er med i Lionel Messis Russland-koffert.

Det så ikke slik ut foran øynene på 42.000 tilskuere, inkludert legenden Diego Maradona, i Russlands femte største by.

– Alle kommer til å være rasende i Argentina. Det var trolig siste sjanse for noen av de argentinske spillerne i et stort mesterskap. Det kommer til å bli tøft for dem, de kommer til å få så mye kritikk, sier tidligere Argentina-back Pablo Zabaleta på BBC.

Børsen: Argentina - Kroatia Argentina (3–4–3): Willy Caballero - 2

Gabriel Mercado - 3

Nicolas Otamendi - 5

Nicolas Tagliafico - 4

Eduardo Salvio - 5

Javier Mascherano - 4

Enzo Perez - 4

Marcos Acuna - 4

Lionel Messi - 3

Sergio Agüero - 2

Maximiliano Meza - 4 Sum 11 mann: 40 Innbyttere: Gonzalo Higuain i 35 min - 3

Cristian Pavon i 33 min - 4 Sum 13 mann: 47 Kroatia (4–3–3):

Danijel Subasic - 5

Sime Vrsaljko - 4

Dejan Lovren - 5

Domagoj Vida - 4

Ivan Strinic - 5

Marcelo Brozovic - 5

Ivan Rakitic - 7

Luka Modric - 9 (Banens beste)

Ante Rebic - 7

Mario Mandzukic - 7

Ivan Perisic - 5 Sum 11 mann: 63 Innbyttere: Andrej Kramaric i 34 min - 5 Sjanser: 4–7 Kampvurdering: 3 Dommervurdering: Ravshan Irmatov (Uzbekistan) - 6 - Må håndtere tidvis frustrerte argentinere, gir de ingenting gratis, men holder seg til linja han satt. Kommer greit fra det i en kamp hvor det tidvis er høy temperatur. Vurdert av Arilas Berg Ould-Saada og Henrik Myhrvold Simensen

Og allerede på første spørsmål på pressekonferansen ble trener Jorge Sampaoli konfrontert med at «40 millioner argentinere gir ham skylden for å valgt keeper Willy Caballero i VM». Etterpå haglet det med spørsmål om feil taktikk og innstilling.

– Jeg tar ansvaret, sa treneren gjentatte ganger.

– Jeg kan ikke huske å ha sett et så dårlig Argentina, konstaterer den engelske fotballegenden og TV-profilen Gary Lineker.

Nå ligger Argentinas skjebne i andre lags hender, og de tre baklengsmålene kan bli svært utslagsgivende. Argentina må uansett slå Nigeria i siste kamp, og selv det kan vise seg ikke å være nok på grunn av 1–4-målforskjellen. Både afrikanerne og spesielt Island er nå i kjempeposisjon til å avansere på bekostning av Messi og hans lagkamerater.

– Planen for kampen var ikke vellykket. Jeg vet ikke om jeg føler skam, men jeg føler smerte. Det føles lenge siden jeg har vært i en slik situasjon, og det føles verre når har trenerjakken med landets flagg på meg. Det er smerte fordi vi ikke klarer å levere det argentinske folk det de ønsker, sier Sampaoli på pressekonferansen etter kampen - iført treningstøy slik at de digre tatoveringene på armen synes.

Keeper Willy Caballero hadde fra første minutt mot både mot Island og Kroatia sett usikker ut, og med et vaklende forsvar foran seg, var det bare et tidsspørsmål før det skulle gå galt. Etter 53 minutter prøvde Chelsea-reserven å chippe et tilbakespill elegant ut til backen, men berøringen var altfor svak. Dermed kunne Ante Rebic ta ned ballen i ro og mak, og så plassere den forbi keeper. Men det gjorde ikke Kroatias angriper. I stedet la han alle eggene i én kurv, dro til på volley - og ballbanen over keeper var det bare nettet som hindret i å ende i evigheten der og da.

Argentina kastet på Gonzalo Higuain og Paulo Dybala, men vondt ble bare til verre. Det var nemlig en vaskeekte verdensstjerne til på banen, og han hadde allerede vært meget god da han fra 18 meter skrudde inn 2–0 med et vakkert skudd. Luka Modric gikk ned på knærne og jublet opp mot fansen bak målet, mens Messi gikk for seg selv helt på motstatt side av banen.

Barcelonas største stjerne leverte 11 ballberøringer hele førsteomgangen, nest færrest på Argentina, og kikket mer på skotuppene enn noe annet. Fra pressetribunens plass C på blokk 207 hadde VG panoramautsikt til mellomrommet Messi i teorien skulle eie, men i stedet fikk vi se Argentinas nummer ti stort sett gå rundt om kring på banen.

På pressekonferansen etter kampen medga Modric at Kroatia lyktes i å stenge av Messi helt.

I løpet av kampen hadde Marcos Acuna et innlegg i tverrliggeren, Enzo Perez misset grovt da keeper var ute av målet, og Messi og Maximilliano Meza hadde en dobbeltsjanse som ble blokkert fra kort hold. Særlig mer var det ikke.

– Pasningene var grusomme. Det var ingenting. Ingenting i det hele tatt, sier Messis tidligere Barcelona-lagkamerat Cesc Fàbregas på BBC.

På overtid ble vondt verre for Messi & Co da hans klubbkamerat Ivan Rakitic økte til 3–0 for kroatene.

– Det ser lett ut, men det var ikke lett. Seieren var fullt ut fortjent. Vårt første mål ga en injeksjon for oss. Vi spilte en perfekt kamp, og det trengs mot slike lag, sier Modric, som ble kåret til banens beste spiller.

På pressekonferansen nikket Zlatko Dalic bekreftende på spørsmål om han nå kommer til å hvile spillere i tredje gruppespillskamp. For Island betyr det mest sannsynlig at Modric og Rakitic med flere ikke spiller. Det øker islendingenes sjanser ytterligere.

- Jeg har hatt tillit til mitt lag fra dag én, Argentina var ikke dårlig. Vi var fantastiske. Vi har slått det gode laget Argentina med verdens beste spiller i Messi på laget, sier Zlatko Dalic på pressekonferansen etter kampen.