Boli-magi sikret drømmestart for Stabæks nye trener

Publisert: 01.07.18 21:51 Oppdatert: 01.07.18 22:47

FOTBALL 2018-07-01T19:51:41Z

(Stabæk – Haugesund 2–1) Jan Peder Jalland varslet endringer før kampen mot Haugesund i sin første kamp som hovedtrener for bærumsklubben. Det ga full uttelling.

Stabæk har vært et av de klareste 4–2–3–1-lagene i Eliteserien de siste to årene, men etter at Toni Ordinas fikk sparken onsdag , la Jalland om til 4–4–2 fra start mot Haugesund.

Men det var ikke bare formasjonen som Jalland endret på før kampen. Franck Boli har bekledd venstrekanten for Stabæk hele denne sesongen, men mot Haugesund var han flyttet opp på topp i tospann med Ohi Omoijuanfo. Det ga Stabæk helt andre strenger å spille på.

– I dag var det viktig å få igang Boli som spiss. Han har mål i seg og i tillegg er han en trussel i bakrom, sier Jalland til VG etter sin første kamp som hovedtrener for klubben.

Og Jalland hadde grunn til å like det han fikk se. Etter 33 minutter svarte Boli på tilliten på topp. Ohi spilte ballen til Hugo Vetlesen, som igjen fant en åpning i bakrom til Boli. Ivorianeren vippet ballen vakkert over Bråtveit til 1–0.

Jalland uttalte til Budstikka lørdag at han ønsket at Stabæk ble et mer fremoverrettet lag, som er gode i presset og som vinner flere baller. Det fikk også hjemmesupporterne se utover i 2. omgang.

– Alt det som har skjedd i år har jeg vært en del av. Vi er alle enige om at vi ikke har fått nok ut av hverandre. Så spillerne og lederne bestemte oss for alt som har skjedd til nå er historie, fortsetter Jalland.

2–0 kom etter 63 minutter og igjen var spissduoen Ohi og Boli sentrale.

Førstnevnte spilte en lur stikker inn i boksen til Boli, og alene med Bråtveit gikk han for kraft. Ivorianeren hamret inn kampens andre scoring via tverrliggeren og i mål.

Bolis to scoringer fra spissplass var like mange som han hadde etter 13 kamper på venstrevingen. Han kunne også blitt tremålsscorer, men ivorianeren brant en stor sjanse alene med Bråtveit etter 57 minutter.

– Det var gøy å se en gruppe som responderte på situasjonen, og som la inn en enorm innsats og jobbet sammen som et lag, fortsetter Jalland.

– Har du motivasjon og et ønske om å fortsette som hovedtrener for Stabæk, gitt at du får muligheten?

– Dagen i dag handler om klubben. Jeg har vært så heldig å få ta del i denne klubben i over ti år, og jeg stoler på at klubben tar de riktige avgjørelsene.

– Men har du personlig lyst å være hovedtrener, hvis du fikk velge helt selv?

– Det har du allerede fått svar på, svarer Jalland.

Men det var ikke bare Stabæk som var nærme scoring på Nadderud. Men tross gode forsøk fra David Akintola (alene med keeper) og Kristoffer Haraldseid (frispark fra 17 meter) ble det meste stoppet av en meget god Mande Sayouba i Stabæk-buret.

Riktig nok var Stabæk-målvakten på bærtur etter 15 minutter, da has ruset ut av målet for å stoppe Frederik Gytkjær. Spissen rundet målvakten, men i stedet for å sette ballen i det tomme målet, traff dansken kun metallet.

Innbytter Torbjørn Kallevåg fikk en utrolig mulighet for gjestene fem minutter før slutt da han satte foten på et innlegg tre meter fra mål, men avslutningen gikk rett på Sayouba.

To minutter på overtid banket innbytter Kristoffer Velde (18) inn reduseringen for Haugesund, men det var litt for lite, litt for sent for vestlendingene.

Stabæk-seieren var den første på fire kamper og den andre på syv. Tre poeng betydde at de klatret bort fra nedrykksplass og opp til 13.-plass.

Haugesund gikk på sin side på det første tapet på tre kamper og Eirik Hornelands menn blir værende på sjetteplass i Eliteserien.