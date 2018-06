«Spektakulært», «latterlig» og «av en annen verden»: Hat trick-Ronaldo hylles verden over

Publisert: 15.06.18 22:11 Oppdatert: 15.06.18 23:42

FOTBALL 2018-06-15T20:11:51Z

Cristiano Ronaldo (33) hadde bare scoret tre VM-mål i karrieren. Mot Spania doblet han antallet. Nå regner lovordene – atter en gang – over portugiseren.

VM i Russland har blitt presentert som den endelige duellen mellom Lionel Messi og Cristiano Ronaldo som skal avgjøre hvem som er tidenes beste .

Mot Spania tok portugiseren første stikk: Hat trick i en iberisk thriller for historiebøkene . Først på straffespark, som han skaffet selv, deretter på et skudd som David de Gea fomlet i mål – og til slutt på en frispark-kanonkule fra en annen verden.

Og dét etter en dag som begynte med en tung beskjed om to års betinget fengsel for skattefusk .

– Cristiano er Cristiano, sukker den VM-vrakede spanjolen Cesc Fàbregas i BBCs studio.

– Jeg er målløs. Det denne fyren gjør, på den største verdensscenen, er latterlig. Vi har snakket om mentaliteten hans før. De lå under 3–2, han måtte dra laget sitt opp igjen. Og han fikk en vanskelig start på dagen, sier Rio Ferdinand, Ronaldos tidligere lagkamerat i Manchester United.

Etter Ronaldos tredje mål, skrev han på Twitter at det Ronaldo holdt på med, var «ulovlig».

– Denne kvelden handler om Cristiano. Han er nådeløs i sin jakt på storhet. Det er ingen tvil om at han har et stort ego, men du kan se etter kampen at han fyrer opp lagkameratene etter kampen selv om det endte uavgjort, sier han.

Også Norges største fotballprofil, Ada Hegerberg, stilte seg i rekken som lovpriste 33-åringen.

– Jeg kan ikke tro det. Det finnes bare én Cristiano Ronaldo, skriver hun på Twitter.

Tidligere Chelsea-spiller, Pat Nevin, lot seg også imponere da han fulgte kampen på BBC Radio 5.

– Ronaldo er fra en annen verden. Han er så ekstraordinær.

Guillem Balague slo fast man skal ikke undervurdere betydningen av Ronaldos utligning like før slutt.

– Han får det uavgjortresultatet til å føles som en seier. Bare se på måten de feiret med fansen. For Spania må dette føles som et tap...

– Spania spilte en stor kamp med imponerende fotball, men de spilte mot den beste: Cristiano Ronaldo. Spektakulært, skriver tidligere Real Madrid-profil Guti på Twitter .

Liverpool-legende og TV-ekspert Jamie Carragher mener kort og godt at Cristiano Ronaldo er «tidenes største målscorer».

Til tross for to mål i første omgang fikk Ronaldo faktisk kritikk av tidligere England-spiss Alan Shearer i BBC-studio i pausen. Den var myntet på stjernespillerens manglende treffsikkerhet på frispark: I forkant av kanonkulen i sluttminuttene hadde Ronaldo misbrukt 44 strake frispark i VM- og EM-sluttspill. På det 45. skulle det skje.

– Noen stusser kanskje over at jeg sa det i pausen. I kveld gjorde han det endelig, sier Shearer.

Portugal-manager Fernando Santos lot seg også naturligvis imponere av nøkkelspilleren sin.

– Ronaldo har en utrolig mental utholdenhet, i tillegg til de tekniske ferdighetene og en fantastisk innstilling. Det er dette er noe av dette som gjør ham til en av verdens beste. Det var han som hevet laget da vi lå under 3–2, sa han etter kampen, ifølge BBC .

Den italienske stopperlegenden Franco Baresi tok til Twitter for å melde at han var helt målløs.

Ronaldo ble - ikke uventet - kåret til banens beste av FIFA og fikk en tier på børsen av VG.

En banens beste-pris har vel knapt vært mer fortjent.