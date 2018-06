Colombiansk VM-skrell etter sjokkstart

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 19.06.18 15:52 Oppdatert: 19.06.18 16:07

2018-06-19

(Colombia – Japan 1–2) VM i Russland kunne ikke begynt på verre vis for gruppe H-favoritt Colombia.

To minutter og 50 sekunder var gått da colombianerne, som var forhåndsfavoritter i sin gruppe, fikk en sjokkstart på mesterskapet. Midtbanespilleren Carlos Sánchez fikk direkte rødt kort for å ha hindret en japansk scoring med hånden. Det var VM-historiens nest raskeste utvisning etter uruguayanske José Alberto Batista González i 1986 (utvist etter 56 sekunder mot Sir Alex Fergusons Skottland).

Japan ble samtidig tildelt tidenes fjerde tidligste straffespark, og stjernespilleren Shinji Kagawa omsatte det sikkert i mål. Kampen hadde knapt begynt, men allerede var colombianerne – som attpåtil manglet en skadet James Rodríguez – i kjempetrøbbel. Den gulkledde fansen i Saransk fikk neppe mer tro på seier da trener José Pekerman overraskende nok valgte å bytte ut angrepsartisten Juan Cuadrado som følge av den tidlige utvisningen.

Men det var før Juan Quintero, som fikk tillit fra start på grunn av James-skaden, leverte en av de frekkeste scoringene så langt i VM. Den River Plate-utlånte 25-åringen overrasket både Japans mur og keeper Eiji Kawashima med et frispark langs bakken som så vidt snek seg over målstreken.

Lenge klarte ikke Japan å utnytte sitt overtall på banen, og noen colombianere begynte kanskje å drømme om seier da den småskadde superstjernen Rodríguez ble byttet inn en halvtime før slutt.

Men nesten en hel kamp i undertall ble til slutt for tøft, og et drøyt kvarter før slutt kom det japanske nådestøtet. Den dødballkyndige veteranen Keisuke Honda (32) svingte inn en god corner, og Yuya Osako seilet opp over alt og alle og styrte ballen i mål via lengste stolpe – forbi en Guillermo Ochoa på håpløs halvdistanse.

James Rodríguez misbrukte en sen mulighet til å utligne, og «de blå samuraiene» klarte å kontrollere inn en ekstremt verdifullt seier.

Før mesterskapet ble gruppe H, som også inneholder Japan og Senegal, omtalt som VMs jevneste gruppe. Dette resultatet fjerner all tvil rundt den påstanden.