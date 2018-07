PRØVDE: Fram Larvik-trener Petter Belsvik mener de har gjort alt de kan for å stille fullt lag. Her avbildet i 2013, da han var Stabæk-trener. Foto: Jan Petter Lynau / VG

Stilte med åtte spillere i 2. divisjon: Får krass kritikk etter at kampen måtte avbrytes

Publisert: 14.07.18 18:48

2018-07-14

Fram Larvik stilte med kun åtte spillere da de lørdag møtte Nybergsund i 2. divisjon. 20 minutter ut i kampen måtte dommeren blåse av kampen da to Larvik-spillere ble liggende skadet.

– Fullfører du ikke kamper på dette nivået, så har du ikke noe på dette nivået å gjøre, sier breddefotballekspert Jørgen Tjærnås til VG.

Han mener Fram Larvik bør straffes av Norges Fotballforbund, selv om han ikke tror det skjer.

Bakgrunnen for Tjærnås’ bredside mot Vestfold-klubben er lørdagens 2. divisjonsoppgjør borte mot Nybergsund.

Et ordentlig skademareritt i en allerede tynn tropp gjorde at Petter Belsviks Fram reiste til Nybergsund med kun åtte spillere. Et kvarter ut i oppgjøret, på stillingen 3–0 til hjemmelaget, krasjet Larvik-spillerne Mahmoud Sami Laham og Milos Crnogorac sammen, og begge måtte byttes ut, skriver Østlands-Posten .

– Fakta er at vi ikke har flere spillere

Regelverket er klart: lag må ha minst syv spillere på banen for å kunne spille kamp. Dermed hadde ikke dommer Daniel Higraff annet valg enn å blåse av kampen etter 20 minutter, og la Nybergsund vinne 3–0.

Tjærnås mener dette burde vært nok til å kaste klubben ut av divisjonen, selv om han tviler på at det kommer til å skje. Om lag ikke stiller til kamp vil de bli trukket fra serien, men siden Larviks kamp ble avbrutt grunnet skader tror Tjærnås de slipper med 0–3-tapet.

– De har ikke villet stille med elleve mann. Da er det deres skyld at kampen ikke blir fullført. Lag som ikke fullfører skal kastes ut, sier han.

Han er ikke alene om å la seg provosere etter lørdagens avbrutte kamp. På Twitter har det haglet med kritikk mot klubben helt siden det ble klart på forhånd at de kun ville stille med åtte spillere.

Klubben har hatt mulighet til å signere amatørspillere på korttidskontrakter og å ta med juniorspillere.

VG har ikke lykkes med å få tak i Fram Larvik-trener Petter Belsvik etter kampen, men til NRK sier han at det siste ikke var noe alternativ.

– Fakta er at vi ikke har flere spillere som er i nærheten av å kunne gjennomføre en fotballkamp i annendivisjon, sier han.

– Juniorlaget består av spillere som knapt har spilt fotball før, det laget handler om integrering. Dersom vi hadde tatt med dem hadde vi tapt 40-0, og det er ikke fair play, sier treneren videre til NRK.

Til lokalavisen Østlands-Posten forteller Belsvik at de har jobbet de siste 14 dagene for å hente inn nye spillere uten å lykkes.

Treneren avviser alle spekulasjoner om at deres spillere skadet seg med vilje, for at kampen skulle bli avbrutt og de kun skulle tape 0–3.

– Dersom vi tenkte slik hadde vi ikke reist opp hit i det hele tatt. Om vi ville lyve og jukse hadde vi heller rapportert noen syke, sier han til NRK.

Søkte om utsettelse

Klubben søkte på forhånd om å få kampen utsatt, men fikk nei fra NFF.

– Vi møter opp for å gjennomføre kampen, slik at vi ikke mister plassen, sa sportslig leder Ørjan Berg Hansen til lokalavisen Østlands-Posten før helgen.

For litt over ett år siden gikk ledelsen i Fram Larvik offensivt ut og varslet at de ville bli verdens største klubb målt i antall medlemmer.

Frem Larvik ligger under nedrykksstreken i 2. divisjon med tolv poeng. Nybergsund ligger rett over streken.

VG har ikke lykkes å komme i kontakt med Nybergsunds sportslige ledelse lørdag.