VM-GLISET: Harry Kane var i strålende humør dagen før Englands VM-kamp mot Tunisia - en reprise av lagenes åpningskamp i Frankrike for 20 år siden, da med engelsk seier 2-0. Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Kane-forvandling på fire år: – Kan ikke vente med å vise verden hva jeg har

Publisert: 18.06.18 10:04

FOTBALL 2018-06-18T08:04:45Z

VOLGOGRAD (VG) Under VM for fire år siden så han England på TV under ferie i Dubai og returnerte til Tottenhams oppkjøring med troppens desidert høyeste fettprosent. Nå er alt endret for den – etterhvert – helproffe Harry Kane (24).

«Det var noen tøffe måneder, fordi vi gikk ikke overens umiddelbart. Han var ute av form og som 21-åring hadde han vanene til en spiller i 30-årene som er blitt blasert og har gjort det meste.», skriver Tottenham-manager Mauricio Pochettino i sin egen bok «Brave New World» om 2014-utgaven av Harry Kane . Den argentinske suksesstreneren hadde akkurat blitt ansatt i Tottenham , det var sommeren det var VM i Brasil, og selv om han hadde en håndfull Premier League-kamper, var det knapt noen som kjente til Harry Kane.

Han var langt unna en stjernekarriere og det engelske landslaget på flere måter; han satt i Dubai med den daværende Tottenham-spilleren Tom Carroll og så England spille mot Italia, Uruguay og Costa Rica på tv. Han trodde han var i «ok form» da han returnerte til Tottenhams oppkjøringsturné i USA og Canada den sommeren, men ble målt til en fettprosent på rundt 18, innrømmer Kane selv i Pochettinos bok, og i denne sammenhengen er 18 er et godt stykke unna toppidrettsnormalen.

Søndag satt en veltrent Harry Kane med gullarmbånd på ene armen, klokke på den andre, og var det naturlige midtpunktet ved siden av England-manager Gareth Southgate før løvenes åpningskamp mot Tunisia. Duoen hadde kommet fra England-basen i St. Petersburg og sørover til glovarme Volgograd, det som i det (virkelig) gamle Sovjet ville det vært en reise fra Leningrad til Stalingrad, og det er også fin dose historikk i forflytningen Kane har gjort som fotballspiller på fire år.

– Mauricio Pochettino kom og fikk meg «fit», fikk meg bedre i form og sterkere. Det er hardt arbeid og besluttsomhet. Det var spillere foran meg i køen, så det var å få og ta mulighetene som kom. De siste årene vært fantastiske, jeg er blitt bedre og bedre. Nå er det den største scenen og jeg kan ikke vente med å komme ut der og vise verden hva jeg har, beskriver Harry Kane til VG på pressekonferansen.

Med til historien hører det at han tidligere denne sesongen ansatte en privat kokk som kommer hjem til familien på tre – forloveden Katie Goodland og datteren Ivy Jane – seks dager i uken for å lage «riktig» mat. Dessuten har Kane hatt to hjem, i tillegg til familieboligen i Essex utenfor London, eier han et hus nær Tottenhams treningsfelt der han sover for å korte reisetiden og få mest mulig hviletid.

– Jeg har jobbet mye med kosthold og restitusjon, forklarer han overfor magasinet FourFourTwo – og trekker frem Cristiano Ronaldo som sin egen rollemodell. Han har også forklart at et tidligere møte med en ernæringsekspert «satte ham litt ut» når han ble fortalt hvordan maten kunne hjelpe ham med det meste, og åpenbart fungerer det, for de siste sesongene har Kane hatt en forbløffende evne til å komme raskere enn antatt tilbake fra skader.

Til VM kommer han som lagets toppscorer, kaptein og «main man». Posisjonen som ledestjerne for et engelsk lag i VM kan like mye være en belastning som en anerkjennelse, og kikker vi på de siste 20 årene er det knapt med suksesshistorier (i likhet med laget); I 1998 kom Alan Shearer til VM som den store engelske Premier League-spissen med målgaranti (som Kane nå), men scoret bare to mål i Frankrike og ble uansett overskygget av Michael Owen inntil straffenederlaget for Argentina i 8-delsfinalen.

David Beckham scoret Revansjemålet mot søramerikanerne fire år senere og inspirerte England inntil de røk ut for verdensmesterne fra Brasil i kvartfinalen, mens Wayne Rooney leverte strålende sesonger i klubblaget i forkant av både VM i 2006 og 2010, men ble skadet i forkant av begge mesterskapene.

Selv om Rooney kom seg på bena begge gangene – og brølte «The Big man’s back!» til Steven Gerrard da han omsider dukket opp friskmeldt på spillerhotellet i Tyskland i 2006 – ble turneringene tett på en katastrofe for Rooney ut fra forventningene.

Gerrard var nærmest å ha rollen i sitt siste mesterskapsforsøk i Brasil for fire år siden, og da forsvant England ut av gruppespillet uten at noen meldte dem savnet.

Nå er forventningene er gått fra urimelige til moderate til Englands landslag, britisk presse omtaler dem som «the likeable lads», og fra 2016-troppen i Frankrike-EM er Wayne Rooney borte. Det betyr at den siste «levningen» fra gjengen som ble kalt «The Golden Generation» og som skulle vinne VM i 2006, er borte. England har Russland-VMs tredje yngste tropp og benkede Gary Cahill er den soleklart mest erfarne spilleren med 59 landskamper.

Harry Kane teller 24 i både leveår og landskamper, men Englands nye rekkeleder har en blanding av selvtillit og selvinnsikt som bør være noe å ha med seg inn i et VM.

– Jeg tror ikke det med kapteinsutnevnelsen har så mye å si. Det har vært noe med å være kaptein for England når du spiller fotball som barn er en ambisjon. Harry har scoret i hver kamp han har vært kaptein. Han har mye mer erfaring nå. Tror alle er glade for at han er kaptein. Han lever for å score mål. Kapteinsutnevnelsen går ikke i veien for det. En særdeles ambisiøs, proff. Hvor spesiell, får vi se

«Den beste spilleren i verden på mental styrke, viljestyrke og bestrebelse», mener Mauricio Pochettino – som forteller om lange fotballsamtaler mellom de to. De har også hatt korte prater, som da Kane hadde markert seg i Europa League, men var et stykke unna Premier League-spill og ville vite hvorfor. Pochettino svarte til Kane at han hadde for mye kroppsfett og han ikke prøvde så hardt som han kunne.

«Og det var det!» forteller Kane i boken – som 135 Tottenham-scoringer senere åpenbart tok tak i det aller meste. Han hevder også at han ikke rører alkohol under Premier League-sesongen. Men – skulle han bli verdensmester – lover han å premiere seg selv.

– Jeg håper å sitte der, om en fire-fem uker, med en kald en. Men vi får vente å se, smiler Harry Kane før dagens VM-åpning mot Tunisia.