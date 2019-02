VETERAN: Aleksandr Hleb i aksjon mot Chelseas Pedro Rodríguez (t.h.) i gruppespillkampen i Europa League i høst. Nå er Hlebs tidligere klubb Arsenal motstander i cupspillet. Foto: Alastair Grant / TT NYHETSBYRÅN

Aleksandr Hleb skulle legge opp – så trakk klubbens hans Arsenal

Aleksandr Hleb nærmer seg 38 år og hadde egentlig tenkt å gi seg før jul. Men så trakk BATE Borisov hans gamle klubb Arsenal i Europa League.

– Jeg tror han kommer til å spille. Han skulle legge opp, men etter at BATE trakk Arsenal, bestemte han seg for å fortsette, forteller Sergej Nikolaev, journalist i den hviterussiske avisen Pressball.

– Hleb kan fremdeles gjøre gode kamper, selv om han er nesten 38 år. Han mangler kanskje motivasjon til å spille i den hviterussiske ligaen, men når det blir store kamper, kan han fortsatt vise sine kvaliteter.

På sosiale medier har Aleksandr Hleb ønsket Arsenal-supporterne velkomne til Hviterussland – i samarbeid med både britiske og hviterussiske myndigheter. Han var først i Stuttgart i fem år, så i Arsenal i tre år og så i Barcelonas eie i fire år (men utlånt store deler av den tiden).

Siden har Aleksandr Hleb spilt i russiske og tyrkiske klubber – og altså i BATE Borisov, som har vunnet det hviterussiske mesterskapet hver eneste år siden 2006 og som de fleste årene har kvalifisert seg enten for Champions League eller Europa League.

– BATE mistet syv-åtte spillere i vinter, så de vil nok slite mot Arsenal. Men det er en del gode spillere – som kapteinen Igor Stasevitsj, midtbanespilleren Stanislav Dragun og keeperen Denis Sjtsjerbitskij, sier Nikolaev.

De fleste spillerne er hviterussere, men det er også noen serbere, en franskmann og en finne.

Arsenal kom i fjor til semifinalen og tapte for senere vinner Atlético Madrid.

Manager Unai Emery vant Europa League tre år på rad fra 2014 til 2016 som Sevilla-sjef og er altså en «Europa League-spesialist». Foran møtet med BATE sliter han med mange skader.

Lagene møttes i gruppespillet i sist sesongs Europa League. Da vant Arsenal 4–2 i Hviterussland og 6–0 på Emirates.

VG-tips:

16-delsfinale, 1. kamp (HKP 1-0). Europa League er nå eneste mulighet for Arsenal til å vinne edelt metall denne sesongen. Og med spillefri i helgen (det spilles FA-cup), kan Unai Emery sende et meget slagkraftig lag på banen i den første kampen i Hviterussland. Det er bedring på skadefronten hos The Gunners. Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Özil, Granit Xhaka og Sokratis skal være tilgjengelige her. Aaron Ramsey (kne) må sjekkes nærmere kampstart. BATE Borisov rystet Chelsea i gruppespillet i november (hjemmetap 0–1 etter tre stangskudd), men er kanskje litt rustne nå etter to måneder uten obligatorisk spill.

Dette gir 2,10 i odds. Du må levere før kl. 18.50 og kampen kan ses på TV 2 Zebra.

