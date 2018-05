Sarpsborgs danske spiss: – Bendtner viser at Eliteserien er en bra liga

VISER VEI: Nicklas Bendtner scoret 19 mål for Rosenborg i hans første sesong i Norge, men det tok noen serierunder før det løsnet ordentlig for den danske spissen. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Publisert: 02.05.18 09:42

SARPSBORG (VG) Patrick Mortensen er overbevist om at Nicklas Bendtners inntog i norsk fotball har gjort mye for hvordan folk hjemme i Danmark ser på Eliteserien. For det er nemlig deilig å være dansk i Norge om dagen - særlig i Sarpsborg.

Patrick Mortensen er én av totalt fire danske spillere i Sarpsborg 08 , og det er i Norge den høyreiste spissen virkelig har fått tillit så langt i karrieren.

Han innrømmer at det finnes fordommer i Danmark om norsk fotball, men det er i ferd med å snu, skal vi tro 28-åringen, som bruker Nicklas Bendtner som eksempel.

– Han viser at Eliteserien er en bra liga, for han slet i starten i Rosenborg. Så det gikk nok opp for han at ligaen ikke er så dårlig som folk kanskje tror i Danmark og ellers rundt om. Jeg tror det sendte ut et signal til andre om at norsk fotball kanskje er et fint sted å utvikle seg.

– Hvis Bendtner mener Norge er et bra sted å gå til for å spille fotball, hvorfor skulle ikke vi andre dansker tenkt på samme måten?

«Drillo-stempel» i Danmark

Sammen med Matti Lund Nielsen, Ronnie Schwartz og Mikkel Agger, utgjør spissen kvartetten av dansker i Østfold, og nysigneringen Schwartz innrømmer at man kanskje er noe arrogante i hjemlandet når det kommer til hvordan man ser på fotball i Norge.

– Jeg tror mange føler dansk fotball har kommet lenger enn den norske. Men det må jeg si, jeg er positivt overrasket over nivået og fotballen som spilles.

Mattie Lund Nielsen støtter landsmannen i det utsagnet, og han tror nordmenn fortsatt lider av historien.

– Det er nok en del fordommer rundt spillestil etter Drillo-æraen. Mange tror man bare slår langt i Norge, men jeg tror helt ærlig at man finner like mange lag i Danmark som gjør nettopp det, sier midtbanespilleren.

– Foretrekker kunstgress

I Norge er det blitt vanlig med kunstgress, og kun 6 av 16 stadioner har naturgress som underlag, slik man er vant med i Danmark.

Både i Danmark og Sverige er holdningene til kunstgress langt mer negative enn her til lands. Men Patrick Mortensen føler seg nå såpass norsk, at han trives med kunstgresset - det ville trolig vært en brannfakkel hjemme i Danmark.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg er glad for kunstgresset. Det gjør at man kan spille rask og god fotball, og det er mye bedre enn å spille som på Åråsen mot Lillestrøm (gressbane journ.anm).

– Men det hender på varme sommerdager at jeg savner en fin gressmatte, ler han.

Bakke vet hva han får

Lista er lang over dansker i Sarpsborg de siste årene: Kronberg, Poulsen, Ernemann, Heinze og Albech. I tillegg til de nåværende fire. Geir Bakke vet nemlig hva han får i spillere fra det VM-klare landet, og er ikke redd for å hente spillere derfra.

– Fotball er jo nasjonalidretten i Danmark. De kan drive med det på gressbaner nesten hele året. Basisferdighetene på spillerne derfra er som regel veldig bra, de er veldig skolerte, og ser du på de tre danske spissene våre sine avslutninger, så har de hele registeret på plass.

Så vil tiden vise om «drengene» vil gi mer glede for de blåhvite framover, men én ting er hvert fall sikkert: det er deilig å være dansk i Sarpsborg om dagen.