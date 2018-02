BLIR HAN KAPTEIN? Christian Eggen Rismark under en trening i Sotogrande i Spania i helgen. Foto: Sindre Øgar, VG

Ranheim går mot strømmen – vurderer ny kaptein etter opprykket

Publisert: 26.02.18 16:21

SOTOGRANDE (VG) Christian Eggen Rismark (26) var kaptein for sensasjonslaget Ranheim i fjor, men det er ikke sikkert han får fornyet tillit i år.

– Vi har ikke kaptein ennå, sier Ranheim-trener Svein Maalen til VG.

– Christian var kaptein i fjor. Det er ingen selvfølge at du skal ha den samme kapteinen hvert år. Vi eksisterer litt for å motbevise etablerte sannheter, og det er ikke sånn at det må være sånn det alltid har vært. Mange miljø har bevisst byttet ledertyper uten at det er dramatikk i det, legger han til.

Ranheim-treneren kommer til å plukke ut et kapteinsteam i løpet av treningsoppholdet på Marbella, altså før hjemreise førstkommende onsdag.

– Det har jeg sagt for lenge siden. Kapteinsvalget tar vi her nede. Det er en rolle som er viktig at man har lyst å ha, og har naturlig i seg, og det er en vurdering vi gjør kontinuerlig i løpet av en sesong, sier Ranheim-treneren.

Christian Eggen Rismark, som er barnebarnet til Nils Arne Eggen, har forståelse for at treneren åpner for en ny kaptein i år.

– Ja, det er treneren som bestemmer. Vi har mange kapteinstyper på laget, så det blir bra uansett. Selv om man ikke blir kaptein, så må man ta ansvar og bidra på sin måte uansett, sier han.