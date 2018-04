Keeperkrise i Start – igjen: – Vi kommer oss gjennom det

Publisert: 25.04.18 22:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-25T20:39:30Z

NADDERUD (VG) (Stabæk – Start 1–1) Start-trener Mark Dempsey (54) innrømmer at keepersituasjonen i Start ikke er optimal, men er samtidig klar på at «ulykkesfuglen» Benjamin Boujar (24) får sjansen igjen.

– Man kan jo si det har vært en krise, etterfulgt av en krise, så en krise. Men det vil vi komme ut av, sier Mark Dempsey til VG etter at laget hans sikret seg ett poeng mot Stabæk i bunnoppgjøret onsdag kveld.

Først ble Håkon Opdal skadet under oppvarmingen til kampen mot Vålerenga for to uker siden. Da kom reservekeeper Benjamin Boujar inn og slapp inn seks mål og spilte til karakter 1 på VG børsen.

Start agerte rakst da det ble kjent at Opdal kom til å være ute i to måneder. Da hentet de inn Jonas Deumeland som gjorde en ok figur da Kristiansandsklubben tapte 2–0 på Lerkendal søndag.

Deumeland startet Stabæk-kampen, men måtte gi seg med det Start-leiren tror er en skade i leggmuskelen etter 56 minutter. Det ga Boujar sjansen igjen.

Han hadde ikke vært på banen i mange minutter før han slurvet på en retur, glapp ballen og forærte Ohi Omoijuanfo og Stabæk 1–0. En scoring som kunne kostet laget ett viktig poeng.

– Det er dårlig av meg. Jeg glir litt på bakken der. Vet ikke hva som skjedde, men det var glatt. Det er så tilfeldig, sier Boujar til VG.

Tok ansvaret

Han sto rakrygget i intervjuområdet etter kampen, tok skylda, og viste ingen tegn til resignasjon tross den uheldige starten på Eliteseriekarieren.

– Det er irriterende å få den tabben der. Iallfall etter kampen mot Vålerenga med så mange mål i sekken. Jeg må få opp selvtilliten og få vist hva jeg kan. Jeg har mer inne.

– Er du kald i kroppen når du plutselig må inn her?

– Nei. Eller man blir kastet i det. Men det er ikke sånn at jeg er nervøs eller noe. Jeg vet min oppgave er å komme inn hvis det blir en skade.

– Er det du som skal avblåse keeperkrisen i Start?

– Litt krise er det jo når vi har to keepere skadet. Men jeg vet jeg har nivået inne. Med flere kamper fast fremover, så skal det komme frem. Jeg gidder ikke ta all skyld her, vi er sammen om dette.

– Det er tøft av ham å ta ansvaret. Han må lære av det. Og vil sannsynligvis stå på søndag. Det er en ny sjanse for ham, sier Mark Dempsey.

Se høydepunktene fra kampen:

Gledet seg over poeng

Start har én seier og en uavgjort på de seks første kampene. De reiser hjem til Kristiansand på søndag etter to tøffe bortekamper på gress mot Rosenborg og Stabæk. Likevel er det et sted de har tapt 1–4 for Sandefjord og 1–6 for Vålerenga i de siste to hjemmekampene. –

– Jeg er fornøyd med bortekampene. Vi er solide og godt organiserte. Vi var gode i 2. omgang mot Rosenborg, og slipper til lite i dag. Vi må bruke dette.

– Det er det jeg sier til gutta i garderoben. Hvis vi viser den type karakter så kommer poengene etter hvert, fortsetter treneren energisk.

– Hva er forskjellen på ett poeng nå, kontra tap i dag?

– Du kan se på meg hvor fornøyd jeg er. De inne føler det samme. Uten poeng hadde vi hatt 18 mann med hengende hodet og et styre som er usikre på hvordan vi skal fikse dette. Nå kan vi bare bygge på denne gode opplevelsen i stedet.

Start møter Haugesund søndag.