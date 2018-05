HELT GREIT: At Christian Grindheim til slutt valgte en retur til Haugesund, mener VIF-trener Ronny Deila er helt greit. Her er de to avbildet etter en kamp mot Stabæk i fjor høst, mens Grindheim fremdeles var Vålerenga-spiller. Foto: Audun Braastad, NTB scanpix

Deila om Grindheims retur til VIF-matta: – Han får ikke noe gratis utpå her

Publisert: 06.05.18 13:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-06T11:06:17Z

VALLE HOVIN/HAUGESUND (VG) Søndag vender Christian Grindheim (34) «hjem» til Intility Arena i Oslo. Han blir lovet en varm velkomst – men ingen spesialbehandling.

– Han har en plass i hjertet til alle Vålerenga-folk. Han er en fantastisk fyr. Vi skal ta ham godt imot, men han får ikke noe gratis utpå her, sier VIF-trener Ronny Deila til VG.

Da Grindheim signerte for Haugesund like før jul i fjor, tok han farvel med Vålerenga etter totalt åtte sesonger i klubben. I Haugesund ble han tilbudt en kontrakt med to års varighet, deretter en glidende overgang til en trenerrolle i klubbens utviklingsavdeling fra og med 2020.

VG Live: Vålerenga mot Haugesund fra 18.00 her!

Vålerenga ville tilby Grindheim en ettårskontrakt, men fikk nei.

– Christian er på slutten av karrieren, det er det ingen tvil om. Vi tenkte jo etter hvert at vi kunne tatt et år til, men han fikk en bra avtale der borte. Han er glad i Haugesund, han er derfra og har lyst til å bosette seg der – da er det helt uproblematisk. Han har gjort en fantastisk jobb for VIF, og at han valgte å reise hjem er helt greit, sier Deila.

– Livet etter Grindheim går greit her, han har det veldig bra der, så får vi se etter helgen hvem som er best på banen, gliser VIF-treneren.

Se alle kampene i Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid).

Grindheim bekrefter overfor VG at Vålerenga kom på banen igjen . Med Hermans Stengels overgang til Strømsgodset var det plutselig manko på midtbanespillere. Men Grindheim hadde allerede vært «hjemme» i samtaler om en fremtid i FKH. Lønnstilbudet var kraftig redusert, men kontraktsforslaget hadde et innhold, han ikke kunne si nei til.

– Da jeg fikk tilbud om fire år i FKH var det egentlig bare å signere, sier Christian Grindheim.

Neppe «Stengel-tilstander»

For snart én måned siden fikk Vålerenga-fansen gjensyn med en annen eks-spiller. Herman Stengel, som valgte å gå gratis fra VIF til Strømsgodset før denne sesongen, fikk mange meldinger slengt etter seg gjennom oppgjøret mellom de to klubbene. Klanen sang blant annet: «Stengel er en horesønn» .

– Det var mest om mamma, og det er mest synd for henne. Men hun har vært på kamp før, og har hørt litt av hvert, sa Stengel til VG etter kampen, hvor han var en av målscorerne .

Deila føler seg bombesikker på at Grindheim vil få en helt annen mottagelse når han vender tilbake til VIF-matta.

– Det er to helt ulike saker, så det tenker jeg ikke på i det hele tatt. Det blir ikke noe problem. Grindheim er en hedersmann, sier treneren.

– Må dra hjem uten poeng

Da Grindheim reiste fra Vålerenga, leverte han inn kapteinsbindet. Det ble levert videre til Daniel Fredheim Holm, som gleder seg til et gjensyn med sin gamle lagkompis.

– Jeg har spilt med ham i mange år, Christian har jo vært her lenge. Han får forhåpentligvis en fin velkomst – så må han dra hjem med null poeng, sier Fredheim Holm og ler.

Noen «Stengel-tilstander» tror han ikke det blir.

– Det tviler jeg veldig sterkt på. Jeg tror heller det blir en hyllest, slår VIF-kapteinen fast.

Haugesund har klatret opp på fjerdeplass på tabellen, poenglikt med Molde på tredje. Vålerenga ligger to poeng bak, men kommer fra en solid kamprekke – de har gått ubeseiret gjennom de fem siste kampene i cup og serie.

– Vi er i godt slag, og skal sørge for at den rekken blir enda lengre nå til helgen, sier Deila.

PS! Vålerenga–Haugesund spilles søndag klokken 18.00.