Ranheim fortsetter å vinne – tok sin fjerde seier

Publisert: 22.04.18 19:52 Oppdatert: 22.04.18 20:15

FOTBALL 2018-04-22T17:57:31Z

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm – Ranheim 0-1) Askeladden Ranheim har fått en drømmestart på tilværelsen i Eliteserien. Trønderne står med 12 av 15 mulige poeng etter fem kamper.

Reginiussen sendte Ranheim i føringen med en avslutning i langhjørnet etter vakkert angrepsspill som inneholdt et fint overhopp av Michael Karlsen blant annet.

Fire seiere av fem mulige. En bedre start kunne knapt det nyopprykkede laget med klart lavest budsjett drømt om.

Lillestrøm derimot står med fire poeng på seks kamper. Etter kampslutt ventet pipekonsert fra Kanarifansen.

Etter målet tok LSK mer og mer over. Erling Knudtzon og Thomas Lehne Olsen fikk hver sine muligheter, samt at vertene var nære på en corner. Men Ranheim sto imot. Ifeanyi Mathew hadde også et brukbart volleyforsøk.

I 89. minutt ropte Lillestrøm på straffe for to situasjoner, men dommer Rohit Saggi lot begge gå. Kanskje skulle Gary Martin hatt straffe.

Straffesituasjon før pause

Etter halvtimen spilt gikk Kristoffer Løkberg i bakken etter å ha blitt hektet av Ifeanyi Mathew, men det som så ut som et klart straffespark til Ranheim endte med gult kort for filming til Løkberg. Eurosport-kommentator Jørgen Klem kalte dommer Rohit Saggis avgjørelse «hårreisende».

– Om ikke det er straffe skjønner jeg ingenting, kommenterte Klem.

I pauseintervjuet sa Løkberg seg enig i at han burde vært tildelt straffe.

– Jeg ser at Mathew kommer i høy fort. Da skjermer jeg ball. Dommeren kan si at det ikke er straffe, men gult kort for filming er veldig, veldig strengt, sier Løkberg til Eurosport.

Sjansefattig

Mot tampen av omgangen var det høy temperatur på tribunen, men fint angrepsspill og store sjanser ble derimot ikke servert på Åråsen i første omgang. Simen Rafn slo et godt frispark ment som innlegg som holdt på å sprette rett i mål. Ellers skapte Lillestrøm så å si ingenting i første omgang.

Ranheims Løkberg hadde et skummelt skudd fra 20 meter etter 10 minutter som spratt utenfor.

PS! På oppvarmingen til kampen ble Matvei Igonen skadet. Dermed ble det Marko Maric som sto i målet til vertene.