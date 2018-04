Hugo Vetlesen om Stabæks krisestart: – Alder er ingen unnskyldning

Mathias Fløtaker

Publisert: 22.04.18 08:12

BERGEN (VG) Stabæk har fått en meget skjev inngang på årets sesong. Etter fem spilte kamper er fasiten tre poeng for Eliteserien yngste lag.

– Vi kan snakke så mye vi vil om at har mange unge spillere, men alder er ingen unnskyldning. Vi kan ikke gjemme oss bak det, forteller Hugo Vetlesen (18) til VG på spørsmål om snittalderen i troppen på bare 21,06 år har påvirket innledningen av årets sesong.

Mot Brann ble Stabæk flere numre for små. Bæringene var sjanseløse og tapte til slutt 3–0 – mot laget med Eliteseriens høyeste snittalder på 25,62 år.

– Det er en tøff stadion å komme til – det visste vi. Men jeg kan vel telle antall dueller vi vinner i løpet av 90 minutter på fem fingre. Da vinner du ikke fotballkamper på Brann Stadion, fortsetter Vetlesen.

Ingen panikk på Nadderud

Til tross for at laget står uten seier, elleve baklengsmål og jumboplass i Eliteserien, har ikke panikken meldt sin ankomst i Bærum.

– Vi har tapt fortjent mot Ranheim og mot Brann. I de resterende tre uavgjortoppgjørene synes jeg vi hadde fortjent å få med oss flere poeng. Det bor masse fotball i dette laget, sa Toni Ordinas til VG etter kampslutt.

Den spanske treneren vil heller ikke bruke alder som en unnskyldning for de svake resultatene.

– Det er ingen lette kamper for Stabæk og det vet alle spillerne. De er unge, men får en unik mulighet til å spille og utvikle seg på øverste nivå.

– Dette var et lag som nøt stor medgang innledningsvis i fjor – hvordan tror du gruppen vil respondere på den motgangen de nå møter?

– Selvfølgelig så vil en ung spillergruppe variere mer i prestasjoner enn for eksempel Brann. Men jeg har full tiltro til at mine spillere – uansett alder – kan snu denne trenden.

Demidov: – Ansvaret hviler på oss alle

Vadim Demidov (31) trekker snittalderen i Stabæk betydelig opp. Den tidligere Brann-kapteinen fikk ikke det gjensynet han ønsket med Brann Stadion lørdag. 31-åringen var fly forbannet da han snakket med Eurosport på vei inn til pause.

– Jeg har vært med på verre, men vi må faen gå i duellene. Vi er jo som en gjeng smågutter. Det funker ikke, vi spiller ikke juniorfotball lenger.

Stabæk måtte ut i ekstraomganger mot Ullern i midtuken, og det var tydelig at bortelaget manglet energien som må til for å skape sjanser på Brann Stadion.

– Vi er ikke på tå hev. Jeg vet ikke om det skyldes cupkampen med 120 minutter på onsdag, men det er så jævlig pinlig, tordnet Demidov videre til Eurosport.

Etter kampen hadde midtstopperen roet seg noe. Heller ikke han ønsker å gjemme seg bak unnskyldninger om lav snittalder på Stabæk-troppen.

– Jeg føler selvsagt at jeg har en viktig rolle, særlig etter at Morten Skjønsberg ga seg. Men jobben med å snu dette er et ansvar som hviler på oss alle – også gutta på 18 år.

Brann hadde full kontroll

Det ble i realiteten aldri spennende på Brann Stadion lørdag. Allerede etter 11 minutter sendte Gilli Rólantsson hjemmelaget i føringen med velplassert skudd. Minuttet før pause var det Vito Wormgoors tur til å tegne seg på scoringslisten med glimrende heading.

Etter 77 minutter fastsatte Peter Orry Larsen sluttresultatet til 3–0 med en flott heading. Til tross for tabelltopp og 3–0 var ikke Lars Arne Nilsen helt fornøyd.

– Vi spiller ikke en veldig god kamp i dag, men vi er solide i alt vi gjør. Dagens prestasjon hadde ikke holdt på seriens beste motstandere.

