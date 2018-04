Den voksne hakkekyllingen

LA SEG FLAT: Dommer Dag Vidar Hafsås beklaget etter at Ole Gunnar Solskjærs mannskap ble snytt for straffe mot Vålerenga. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tenk hvor mye greiere tilværelsen som fotballdommer hadde vært dersom flere hadde lært av Dag Vidar Hafsås.

Like sikkert som at påsken kommer tidligere på året enn pinsen, er det at våren fører med seg situasjoner der det blåses feil i en fløyte.

Av og til får dette en direkte konsekvens for et kamputfall.

Hvordan tabben håndteres av kamplederen i etterkant, er imidlertid høyst varierende .

Når feilen først har skjedd, er oppfølgingen i det offentlige rom alt annet enn likegyldig, både for dommeren selv og for inntrykket av dommerstanden.

Ofte forblir han som tok avgjørelsen en stemmeløs hakkekylling, som får det glatte lag av trenere, spillere og eksperter i alle kanaler.

I andre tilfeller forsøker dommeren, også der det er åpenbart at avgjørelsen var gal, å forsvare seg for enhver pris, i et fåfengt forsøk på å bevare ansikt, noe som selvsagt bare gjør vondt verre.

Men så har vi heldigvis krisehåndtering av den sorten vi opplevde etter Vålerenga-Molde søndag kveld.

Her var utgangspunktet helt håpløst for Dag Vidar Hafsås.

Bakteppet er altså at Eirik Hestad kommer alene med Adam Larsen Kwarasey. Molde -spilleren blir åpenbart felt av Vålerengas keeper, men i stedet for å blåse straffe til bortelaget, blir det frispark utover og gult kort til Hestad for filming.

Feil. Feil. Feil.

Her kunne dommerforakten fått betydelig føde, ropene om karantene kommet og ryktet til Hafsås fått en smell i lang tid fremover.

Men hva gjør Dag Vidar Hafsås?

Han oppfører seg forbilledlig voksent.

Han innrømmer å ha gjort en feil.

Han har direkte dialog med Eirik Hestad etter kampen.

Han svarer tydelig og rakrygget på spørsmål.

Med den tydelige konsekvens at åpenheten setter ham i et så til de grader bedre lys, enn det hadde gjort om han hadde gjemt seg bort eller blånektet. Det fører ikke til at Molde er happy med tapte poeng, men det er likevel ren medisin for inntrykket av Hafsås.

For dette handler tross alt om én feil begått av en dommer, som for øvrig klarte seg utmerket, og som er nødt til å ta et valg der og da.

Selvsagt kan det da skje at han bommer, og gudene skal vite at dommerne ikke er alene om å gjøre feil i hver eneste seriekamp.

Ved å bidra i ordskiftet, både på godt og vondt, kan dommerne bidra til å gjøre seg mindre sårbare for hets, og øke forståelsen for hvor vanskelig oppgaven deres faktisk er.

Her har Dag Vidar Hafsås gått foran på forbilledlig vis.

Og så kan situasjoner som den Hestad ble rammet av, legges i den positive vektskålen ved neste diskusjon om plusser og minuser ved videodømming…

