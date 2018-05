TETTE KOBLINGER: Nils Arne Eggen understreker at Rosenborg og Ranheim har mange koblinger til hverandre. Selv kjenner han svært godt Ranheims trenerteam, samtidig som han er mentor og samtalepartner for Kåre Ingebrigtsen i RBK. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Nils Arne Eggen før byderbyet: – Ranheim har alt å vinne

Publisert: 02.05.18 17:20 Oppdatert: 02.05.18 17:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-02T15:20:59Z

Trenerlegenden Nils Arne Eggen (76) spår en jevn duell mellom Rosenborg og Ranheim når de to trønderklubbene møtes. Men selv er han ikke i tvil om hvem hans hjerte banker sterkest for.

– Jeg håper jo at Rosenborg vinner. De er i en situasjon som gjør at de må plukke alle de poengene de kan få tak i. Man må ikke tro det går av seg selv, de må slåss for disse poengene. Men om Ranheim vinner, så må jeg akseptere det, sier Eggen til VG.

Lørdag klokken 18.00 er det avspark mellom bygiganten Rosenborg og lillebror-klubben fra fjæra like nord for byen. Allerede onsdag formiddag var 17.000 billetter solgt til «derbylørdagen» på Lerkendal.

Eggen er overbevist om at de som skaffer seg billett vil bli servert en tett batalje.

– Det vil bli jevnt. Jeg tror ikke det blir slik at Rosenborg kjører over Ranheim eller vinner stort. Det er min fotballfaglige vurdering. Ranheim har en definert spillestil, de er dyktige defensivt. Det kommer til å bli en spennende kamp, spår Eggen.

Se alle kampene i Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid)

Blant Ranheims defensive spillere finnes det også en som Eggen har et ekstra forhold til - Ranheims bunnsolide stopper Christian Eggen Rismark er 76-åringens eget barnebarn.

– Spesielt å se barnebarnet ditt spille eliteseriefotball med Ranheim?

– Jeg har mange barnebarn. På Ranheim har jeg bare spillere, slår Eggen fast.

– Det er ikke slik at fedre har sønner på laget sitt heller, vet du. De har spillere på laget.

Fakta Nils Arne Eggen Født: 17. september 1941

Aktiv karriere: Orkdal, Rosenborg, Vålerenga og Rosenborg. Cupmester med RBK i 1960, Seriemester med VIF i 1965. Seriegull med RBK i 1967 og 1969. Årets spiller i VG i 1967. 29 A-landskamper for Norge.

Titler som trener: 15 seriemesterskap, 14 med RBK, ett med Moss (1987). Seks cupmesterskap. Tok RBK til kvartfinale i Champions League i 1996/97, og fikk laget til den gjeve ligaen syv ganger. Sluttet etter 2002-sesongen. RBK-comeback med gull i 2010. Har også trent landslaget.

Eggen Rismark har vært en viktig brikke på Ranheim-laget som har tatt Eliteserien med storm denne sesongen. Tirsdag kveld var Ranheim på besøk hos Nils Arne Eggens lokale klubb, Orkla, for cupoppgjør - en kamp Ranheim til slutt vant 3–1.

Eggen forteller at han og barnebarnet har nær kontakt, og i 2015 var Rismark å finne i Eggens spillertropp da 76-åringen hadde rollen som Orkla-trener.

– Ja, Christian gikk ned to divisjoner for å finne litt tilbake til seg selv. Han har hatt en veldig fin utvikling som stopper, slår bestefar Eggen fast.

Snakker fotball

Barnebarnet er ikke Eggens eneste kobling til Ranheim - langt i fra. Hovedtrener Svein Maalen var analysesjef i RBK da Eggen gjorde «comeback» som midlertidig hovedtrener etter Erik Hamrén i 2010. I tillegg var Maalens nåværende assistent, Arnstein Røen, Eggens assistent da 76-åringen trente Orkla.

Han har «selvsagt» kontakt med begge de to fremdeles. Samtidig er han en slags mentor og samtalepartner for Kåre Ingebrigtsen i Rosenborg.

– Jeg snakker fotball med alle de gutta. Kåre, Erik (Hoftun), Svein og Arnstein, sier Eggen.

Etter en litt treg sesongstart ligger Rosenborg nå på andreplass på tabellen, mens Ranheim er på fjerde. Kun ett poeng skiller de to byrivalene før derbyet til helgen. Eggen har latt seg imponere av det Ranheim har vist i de sju første kampene i år.

– Maalen har klart å skape et lag som har en synlig spillestil, en solid spillestil. Jeg tror Ranheim vil berge bra i år. Men det er alltid slik, når man lever i et konkurransemiljø, at de viktigste kampene er de du ennå ikke har spilt. Språklig sett finnes det flere betegnelser man kan bruke: Du skal aldri hvile på laurbærene, og så videre. Man må alltid se framover, se etter hva man kan forbedre.

Stolt og glad

Eggen poengterer at Ranheim har en lang fotballtradisjon, og understreker at de også tidligere har vært oppe i toppdivisjonen, det som den gang het hovedserien, på 1950-tallet.

– Så det er artig dette. Uansett hvordan det går på lørdag, så har Ranheim alt å vinne. For dem er målet å overleve i divisjonen, og klarer de det så er det godt gjort. Det ser bra ut foreløpig, men vi har nettopp nådd mai. Det er langt fram, sier 76-åringen.

– Jeg er glad for, og stolt av, at vi har to trønderlag i Eliteserien. Det tegner godt for framtiden.

– Du skal til Lerkendal på lørdag for å se kampen?

– ... og bilen går bra?