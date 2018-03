Se – Arsenal jubler!

Publisert: 08.03.18 21:03 Oppdatert: 08.03.18 23:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-08T20:03:30Z

(Milan - Arsenal 0–2) Da det gjaldt som aller mest, reiste Arsenal seg. Drømmen om å vinne Europa League lever videre.

Og Arsène Wenger kan smile litt igjen etter noen blytunge uker. Franskmannen er presset som aldri før i sin 21 og et halvt år lange managertid i Arsenal. Dobbeltmøtet med Milan må vinnes, hvis ikke er det ikke mye igjen å kjempe om denne sesongen.

Europa League-seier vil både være bakveien inn i Champions League og Arsène Wengers første europeiske triumf. Nå bærer det i hvert fall mot den første europeiske Arsenal-kvartfinalen siden Champions League i 2009 (tapte for Barcelona).

De færreste så på Arsenal som favoritt i den første 8-delsfinalen mot Milan, etter den elendige formen de siste ukene, med fire strake tap. Riktignok er Milan nummer syv i Serie A, mens Arsenal er på sjetteplass i enda sterkere Premier League. Men Milan har fått fart på sakene under iherdige Gennaro Gattuso, 13 strake uten tap, de fem siste var vunnet.

Milan åpnet også forrykende, med tre cornere og en voldsom offensiv. Den varte i fire-fem minutter, så ramlet hjemmelaget sammen. Arsenal fikk raskt grep om hendelsene. Henrik Mkhitaryan var livligere i Europa League enn i Premier League, og Mesut Özils målgivende venstrefot viste seg frem fra sin beste side på San Siro:

Etter et kvarter løftet han gjennom til Mkhitaryan på venstresiden. Armeneren dro seg innover i 16-meteren, og Leonardo Bonucci rakk aldri å blokkere skuddet, isteden forandret ballen retning i landslagskjempen. Keeper Gianluigi Donnarumma var uten mulighet.

Utover i omgangen hadde Arsenal stort sett veldig god kontroll på hendelsene, Milans beste sjanser kom etter et par uheldige sprell av Arsenal-keeper David Ospina. Danny Welbeck kunne øket til 2–0 noen minutter før pause, isteden gjorde Aaron Ramsey det noen sekunder før pause. Özil tredde gjennom waliseren, han rundet lett keeper Donnarumma og trillet Arsenal to mål foran.

– Vi var robuste i forsvar. Vår evne til det er det satt spørsmålstegn ved mange ganger, sier Arsène Wenger, som mener at 0–3-tapet i ligfacupfinalen mot Manchester City har vært tøft å reise seg fra. Arsenal tapte 0–3 for City igjen, samt 1–2 borte mot Brighton, før turen til Italia.

– Når du er slått ned som en bokser, og ikke har tid til å reise deg og bare er halvveis oppe igjen, men du er nødt til å slå tilbake. Din ære og ønske om å vise deg fra din beste side må hentes frem, billedlegger manageren, og mener at Arsenal lyktes med det i Milano.

Heller ikke i 2. omgang greide Milan å løfte spillet i særlig grad, selv om hjemmelaget var bedre de siste 20 minuttene. Arsenal holdt greit unna.

Östersund greide å skremme Arsenal på Emirates i forrige runde, til tross for 0–3-tap i Sverige i første kamp. Men basert på kveldens kamp skal veldig mye gå galt i returen for at ikke Arsenal ender i kvartfinalen.

PS ! Øvrige resultater: Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva 3–0, Borussia Dortmund - Salzburg 1–2, CSKA Moskva - Lyon 0–1, Lazio - Dinamo Kiev 2–2, Marseille - Athletic Bilbao 3–1, RB Leipzig - Zenit St. Petersburg 2–1, Sporting - Viktoria Plzen 2–0.