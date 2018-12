TIDLIGERE LAGKAMERATER: Henning Berg, i front, og Ole Gunnar Solskjær spilte i Manchester United og på landslaget sammen i flere sesonger. Foto: Bjørn S. Delebekk

Henning Berg om Ole Gunnar Solskjær: – Passer til å lede Manchester United ut sesongen

Ole Gunnar Solskjær virker å være den heteste kandidaten til å ta over Manchester United, etter at José Mourinho fikk sparken. Henning Berg, tidligere United-spiller, mener det vil passe bra.

Etter det VG erfarer var Solskjær på besøk på Old Trafford under Champions League-kampen mot Juventus i høst. Da møtte han blant andre Ed Woodward, klubbformann. Gjennom de siste månedene har Woodward hatt samtaler med Solskjær og flere andre eks-spillere om veien videre for klubben. Det er uklart om trenerjobben har vært tema i disse samtalene.

– Det hadde vært stort for norsk fotball, men først og fremst Ole Gunnar selv. Han har meget stor status i klubben og har trent reservelaget med stor suksess. Han har gode kontakter i klubben, så det virker logisk som en overgangsløsning. Og kanskje det går så bra at det kan fortsette, sier Berg til VG.

Han er nå trener for Stabæk, men spilte for Manchester United med Ole Gunnar Solskjær i flere sesonger.

Flere store engelske medier, deriblant Sky Sports og Telegraph , virker samstemte i at Solskjær er favoritten til å få lede United ut sesongen. Daily Mirror hevder at Solskjær er i samtaler med klubben.

Britisk presse melder at United vil ha en ny trener på plass innen 24 til 48 timer.

– Sjeldent røyk uten ild

Solskjær skrev ny kontrakt med Molde nylig . Spørsmålet er om han har en klausul i kontrakten som gjør at han kan flytte til England. Molde-ledelsen vil ikke kommentere saken.

– Det er sjeldent det er røyk uten ild. Jeg tipper han er aktuell. Han har en profil, erfaring og status som gjør at han passer til å lede laget ut sesongen, mener Berg.

Solskjær spilte for klubben mellom 1996–2007. Han trente reservelaget fra 2008–2011.

Telegraph melder at Mike Phelan vil bli assistenten til Solskjær. Han var det for Sir Alex Ferguson i flere sesonger. Michael Carrick virker også å være en aktuell mann for teamet.

– Mike har rutine og klokskap. En team med tidligere United-folk og Solskjær i spissen er et bra team som kan lose United trygt gjennom denne sesongen, før de henter inn den de vil ha videre, sier Berg.

Ince ler av Solskjær-forslaget

Han tror også det kan bli aktuelt å hente en sportsdirektør for United.

Matchvinneren fra Champions League-finalen i 1999 mislyktes med å redde Cardiff i Premier League i 2014.

– Det var en helt annen type jobb. Dette vil være et helt annet prosjekt som ligner mer på å trene Molde. Det er et lag som skal vinne. Sånn sett ligner dette mer på jobben i Molde, sier Berg.

Sky Sports spurte Solskjær om han ville bygd laget rundt Paul Pogba i august. Mourinho fikk ikke det beste ut av franskmannen . Solskjær trente Pogba på reservelaget.

– Jeg ville gjort det. Absolutt. Uten tvil. Paul er en fantastisk gutt. Forhåpentligvis kan vi bygge laget rundt han, svarte Solskjær.

Paul Ince, tidligere United-spiller, mener Steve Bruce burde bli neste manager for klubben.

– Forslaget om Solskjær får meg til å le. Det må være en spøk. Det er absolutt galskap, sier Ince ifølge The Sun.

I 2012 sa Solskjær til Dagbladet at han har en drøm om å lede klubben.