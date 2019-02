BYTTET SIDE: Ole Gunnar Solskjær var Liverpool-fan i oppveksten. Nå skal han lede Manchester United som manager mot Liverpool. Foto: Matt Dunham / AP

Slik gikk Solskjær fra Liverpool-fan til erkerival

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) skal lede klubben i sitt hjerte, Manchester United, mot erkerivalen Liverpool – laget han heiet på i oppveksten.

Publisert: 24.02.19 12:39







For tre år siden avslørte Solskjær, i et intervju med Truls Svendsen på TV 2, at han var Liverpool-fan «før jeg skjønte hva det dreide seg om».

– Du lærer så lenge du lever. Du skjønner hvor feil du tok da du var ung, den dagen du tok på deg Manchester United-trøye og spilte mot Liverpool, sa Solskjær.

Han påpekte at «alle var det» og trakk frem Kenny Dalglish, John Barnes og Peter Beardsley som favorittspillere.

– Men jeg har dessverre skiftet. Sånn er det. Når du først er bitt av United-basillen … Du kan gjerne kutte meg opp, og da blør jeg rødt for Manchester United, sa Solskjær, som faktisk var medlem av Liverpools norske supporterklubb da han debuterte som United-spiller.

Nå er han Manchester United-manager, og søndag ettermiddag står erkerivalen Liverpool på motsatt banehalvdel på Old Trafford. Det er svært lite ved Ole Gunnar Solskjær som tilsier at han noen gang har hatt rivalen fra Merseyside som favorittlag.

– Det er veldig ironisk, sier Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst, som over årene har observert at Solskjærs uttalelser og prestasjoner mot Liverpool har bidratt til å gjøre ham til en legende blant United-fansen.

– Kunne ikke brydd meg mindre

Et stikk som supporterne har friskt i minne, er Solskjærs svar da han som Cardiff-manager i 2014 fikk spørsmål om han vurderte Liverpool som en mulig seriemester den sesongen.

– Jeg kunne ikke brydd meg mindre, svarte Solskjær og forlot intervjuet, som har blitt dratt opp igjen og hylles av United-fansen før søndagens storkamp:

– Jeg husker det intervjuet. Det jeg sa, var sant, sier Solskjær til Sky Sports fem år senere.

Som spiller scoret han tre ganger på elleve kamper mot Liverpool, inkludert noen minneverdige øyeblikk: Solskjær sendte Liverpool ut av FA-cupen i 1999 med en scoring på overtid, og bidro også med et mål i 4–0-seieren på Old Trafford i 2003, som fortsatt står som den største over Liverpool siden 1953.

– Ingen utenlandsk spiller har like mye United i seg som Solskjær, og det viser seg gjennom hans historikk mot Liverpool, sier Luckhurst.

Forlot tribunen

Han husker også en annen hendelse fra Solskjærs tid i Cardiff der han viste hva han synes om Liverpool. Nordmannen var til stede da United tapte 0–3 hjemme mot erkerivalen i 2014 fordi Cardiff snart skulle møte Liverpool.

Solskjær reiste seg og gikk da Liverpool fikk en straffe på stillingen 0–2.

– Det hender at managere går tidlig fra kamper, men jeg tror dette handlet om å markere sin troskap til United, sier Luckhurst.

Etter at Solskjær ble ansatt som United-manager, fortalte den irske journalisten J Devaney om sitt møte med nordmannen etter en Molde-kamp mot Sligo Rovers i Champions League-kvalifiseringen i 2013.

Devaney sier at han etter å ha håndhilst på Solskjær, nevnte at han selv var Liverpool-supporter.

– Solskjær beveget ikke en muskel i ansiktet. Han stirret på meg og sa følgende, uten å prøve å være morsom: Hadde jeg visst at du var Liverpool-fan, hadde jeg ikke tatt deg i hånden, sa Devaney i podcasten Caught Offside.

Det er historier som varmer United-fansens hjerter. Søndag ettermiddag kan Solskjær øke sin legendestatus med en ny triumf over Liverpool.

Kampen vises på TV 2 Sport Premium klokken 15.05. Den kan også følges på VG Live.