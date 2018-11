Pioner: Pep Guardiola har hatt trenersuksess med sin offensive og ballbesittende fotball hos Barcelona, Bayern München og Manchester City. Dette bildet er tatt i ligacupmøtet med Fulham 1. november. Foto: CRAIG BROUGH / REUTERS

Ekspert: – Pep har skylden for Tysklands nedtur

FOTBALL 2018-11-19T18:00:38Z

Etter VM-seieren i 2014 har det gått nedover med Tysklands A-landslag. Den tidligere landslagsstjernen Hans-Peter Briegel (63) gir Pep Guardiola (47) skylden.

Publisert: 19.11.18 18:06 Oppdatert: 19.11.18 19:36

Joachim Löws tyske landslag tapte EM-semifinalen for Frankrike i 2016, og i sommerens VM-sluttspill i Russland røk tyskerne ut i gruppespillet. Den nedadgående trenden har fortsatt i høstens Nations League der laget har blitt påført sure bortetap for Frankrike (1–2) og Nederland (0–3).

Og grunnen til disse svake resultatene? Briegel mener at Pep Guardiolas treårige trenerperiode i Bayern München og hans taktiske grep har hatt en negativ påvirkning på tysk fotball.

Hans-Peter Briegel er ingen hvem som helst i tysk fotball. Fra sin venstreback eller defensive midtbanerolle vant han EM i 1980. Og var tapende VM-finalist i 1982 og i 1986. I 1985 vant han italiensk Serie A med Verona.

Katalaneren Pep Guardiola overtok Bayern München i 2013 og med sin pasnings og besittelses-orienterte fotball førte han sørtyskerne til tre Bundesliga-titler, i tillegg til UEFA Super Cup og VM for klubblag. Men suksessen har hatt sin pris, ifølge Briegel.

Det handler for mye om å diktere spillet og slik vinne kamper.

– Et veldig enkelt prinsipp har forlatt tysk fotball. Og det er at i fotball er resultatet mer viktig enn å kontrollere selve spillet. Etter at Guardiola ankom Bayern har dette endret seg. Vi har en illusjon om at ballbesittelse i 75 prosent av kampen er nok til å vinne. Men å beholde kontrollen på ballen er ikke nok til å vinne – i hvert fall ikke alltid, hevder Briegel overfor Roma-avisen Republicca – gjengitt i The Sun.

Nyere historie med regjerende verdensmester Frankrike har vist at et lag kan sikre en seier selv om det overlater ballen til motstanderen og har ballen i mindre enn 50 prosent av kampen. Tyskland har angivelig hatt ballen mer enn motstanderen i alle seks obligatoriske kamper i 2018. Mot Sør-Korea i VM med så mye som 74 prosent. Likevel røk Tyskland 0–2 i Kazan i juni – og måtte reise hjem.

Nå vant Tyskland torsdagens privatkamp 3–0 hjemme over Russland. Og de skal i kveld ut i den siste Nations League-matchen for denne gang – hjemme mot erkefienden Nederland.

