Stjernelisten som lover godt for Berges fremtid

LJUBLJANA (VG) Genks plan for Sander Berge (20) er at han til sommeren skal følge i fotsporene til stjerner som Kevin De Bruyne (27), Thibaut Courtois (26) og Sergej Milinkovic-Savic (23).

De Bruyne spiller i dag for Manchester City, Courtois er keeper i Real Madrid, mens Lazio-profil Milinkovic-Savic jaktes av Manchester United og prissettes til over en milliard kroner.

Hva de har til felles? Alle har blitt foredlet og solgt videre av den belgiske talentfabrikken Genk i løpet av de seks siste årene.

Det samme gjelder Leicester-stjerneskuddet Wilfred Ndidi, Bayer Leverkusens vidunderbarn Leon Bailey og Napolis stopperkjempe Kalidou Koulibaly. For ikke å snakke om belgierne Yannick Ferreira-Carrasco og Divock Origi.

– Det handler ikke bare om at vi selger dem i seg selv, men om at alle gjør det veldig bra i store ligaer etter at de drar. Vi tror Sander Berge kan være den neste i rekken, sier sportsdirektør Dimitri De Condé til VG.

Her er listen over Genks største salg 1. Sergej Milinkovic-Savic (til Lazio for 175 millioner kroner) 2. Wilfred Ndidi (til Leicester for 170 mill.) 3. Leon Bailey (til Bayer Leverkusen for 130 mill.) 4. Thibaut Courtois (til Chelsea for 85 mill.) 5. Christian Benteke (til Aston Villa for 85 mill.) 6. Kevin De Bruyne (til Chelsea for 77 mill.) 7. Kalidou Koulibaly (til Napoli for 75 mill.) 8. Omar Colley (til Sampdoria for 75 mill.) 9. Christian Kabasele (til Watford for 67 mill.) 10. Timothy Castagne (til Atalanta for 58 mill.) Andre store navn: Yannick Ferreira-Carrasco, Divock Origi, Steven Defour.

– Når man sitter i de samme garderobene, går i de samme gangene og lærer av de samme trenerne som har jobbet med de spillerne, så får man troen på at det er mulig å få det til selv om man er norsk. Særlig når folk er såpass begeistret over det jeg viser på banen og ikke minst som menneske, sier Berge, som torsdag scoret sitt første mål for klubben i Europa League.

– Plutselig kommer en virkelig stor klubb i januar

Han kunne forlatt Genk allerede i sommer, da klubber fra blant annet Italia og Spania jaktet ham. Men hektisk møtevirksomhet mellom klubben og Berges agenter endte i stedet, slik VG kunne fortelle tirsdag, med en oppjustert millionavtale som gjenspeiler den høye statusen han har fått i Belgia.

Men det ligger ikke i Genks natur å tvinge ettertraktede stortalenter til å bli værende til evig tid. Det er derfor bred enighet om at nordmannen, som har kontrakt frem til 30. juni 2021, skal selges videre til en større liga førstkommende sommer.

– Vi er realistiske og rettferdige. Hvis Sander fortsetter å prestere som han gjør nå, og alt går som vi ønsker, så blir han klar til å ta det neste steget til sommeren. Da skal vi sette oss ned. Vi håper han kan dra på en veldig positiv måte, sier De Condé.

– Man vet jo aldri, plutselig kommer det en virkelig stor klubb i januar som man må si ja til, og da kan alt skje. Men jeg må jo innrømme at det å kunne kjempe om seriegull og i Europa denne sesongen, og så gå inn i en sommer der jeg kan bruke god tid på å ta det beste valget, vil være en drømmesituasjon, sier Berge.

– Det gjør ham eksepsjonell

Så er det store spørsmålet: Hvor går veien videre? Til Italia, som Milinkovic-Savic? Til England, som De Bruyne? Eller til Tyskland, som Bailey?

– Jeg vet at Sander drømmer om Spania. Og jeg ser virkelig for meg at han passer inn der. Men det positive med Sander er at han er skapt for alle turneringer. Han kan lett håndtere Premier League, La Liga, Bundesliga, for han er ikke bare fysisk veldig sterk, men også veldig, veldig bra teknisk. Det gjør ham eksepsjonell. Han har hele pakken, sier Genk-sjefen De Condé.

Selv har Asker-gutten noen klare preferanser:

– Jeg har vel alltid sagt at Spania og Italia har vært spennende for meg. Det er vel ingen nordmenn i de ligaene, så det gjør at det kanskje er ekstra spesielt. Men det er så mye som må vurderes: Hvordan laget spiller, hvor de ligger på tabellen, om de spiller i Europa … Jeg jobber for å kunne spille i hvilken som helst liga.