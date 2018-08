TILBAKE: Bjørn Petter Ingebretsen er tilbake i bedre slag enn tidligere. Her leder han Strømsgodset i 2–3-tapet mot Kristiansund. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Frisk «BP» har lagt om livsstilen og rast ned i vekt: – Ser mye bedre ut

Publisert: 03.08.18 12:12

DRAMMEN (VG) Mindre hurtigmat og mer bevegelse er oppskriften på suksess når Bjørn Petter Ingebretsen (51) tar fatt på en ny periode som Strømsgodset–trener.

– Helsa er helt fin. Jeg var på sykehuset og testet meg i går, og har jevnlige tester. Alt er bra, beroliger 51-åringen.

Det er to år siden et lett hjerteinfarkt satte en stopper for « BP » Ingebretsens forrige periode som Strømsgodset-trener.

Nå er 51-åringen igjen ansatt som permanent trener for Drammensklubben, etter at han i juni fikk jobben på midlertidig basis da Tor Ole Skullerud valgte å trekke seg.

– Det er ikke så stor forskjell, men det er jo deilig. Det er fint å få sjansen igjen. Når man blir permanent kan man tenke litt mer langsiktig, sier «BP».

Hovedfokuset blir ifølge ham selv å gjenskape suksessen fra forrige gang. Med smittende humør og en velkjent 4–3–3-formasjon håper Ingebretsen å få sving på høstsesongen allerede i søndagens hjemmekamp mot Bodø/Glimt.

Men samtidig som suksessoppskriften for Strømsgodset er den samme, har Ingebretsen tatt grep på det personlige plan.

– Jeg har blitt mer bevisst på å holde meg i bevegelse. Jeg går tur hver dag, også prøver jeg å ikke spise nattmat hver dag, sier «BP».

Toppscoreren: – Han ser mye bedre ut

Nå er han 10–12 kilo lettere enn for to år siden. 51-åringen kjenner allerede effekten av kostholdsendringene.

– Jeg merker at jeg har mer overskudd. Når jeg tenker tilbake på før jeg var dårlig, så var jeg mye sliten. Men jeg tenkte ikke sånn på det da, sier «BP.

Også spillerne har lagt merke til at treneren «er litt lettere i steget».

– Han ser mye bedre ut enn han har gjort tidligere. Man ser at han har tatt tak i det, det måtte han gjøre, sier Marcus Pedersen.

Selv er Strømsgodset-spissen, som aldri har scoret mer enn under sin nåværende trener , strålende fornøyd med å få 51-åringen tilbake.

– Det tror jeg alle spillerne er, sier han.

– Det er bra at de valgte å ansette ham permanent. Jeg tror han er veldig viktig for klubben fremover. Han er kjent med Godset og spillerne er trygge på han, sier Pedersen.

Eliteseriens toppscorer mener de medmenneskelige egenskapene til Ingebretsen er alfa og omega.

– Han ser hver og én i klubben. Det synes jeg er veldig viktig, at man kan snakke med treneren uten å være redd for å si noe.

Fortsatt ingen Jradi-avklaring

Strømsgodset ligger i øyeblikket kun tre poeng over streken, men med fjorårets sterke høstsesong friskt i minne ser drammenserne mer oppover enn nedover på tabellen.

Likevel er «BP» klar på at ingenting kommer av seg selv.

– Vi må bli bedre til å forsvare oss enn det vi har vært. Spesielt kampen mot Kristiansund var helt forferdelig, er 51-åringens harde dom.

Espen Bugge Pettersen, som var uheldig mot Kristiansund , er usikker til kampen som følge av en hodeskade.

Kristoffer Tokstad er så vidt tilbake i trening etter sykdom, mens Strømsgodset fremdeles ikke har blitt enig med Hajduk Split om en overgang for Bassel Jradi .

– Det kan bli en utfordring, men vi håper at det skal ordne seg. Han fortjener den sjansen nå. Han vil gjerne nedover så fort som mulig, men han er proff, så han forholder seg til avtalen hvis klubbene ikke blir enige, sier «BP».