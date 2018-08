INTER-KLAR: Radja Nainggolan er bare en av flere store fisker som Inter har klart å lande denne sommeren. Foto: Marco Luzzani – Inter / FC Internazionale

Serie A-kjennere om Inters sommer: – Nært sensasjonelt

FOTBALL 2018-08-16T09:18:12Z

Inter har hentet flere spillere av høy internasjonal klasse i dette overgangsvinduet. Flere som følger Serie A tett mener Milano-klubben kan ta opp kampen med Juventus i Italia – og hevde seg i Europa.

Publisert: 16.08.18 11:18 Oppdatert: 16.08.18 12:29

– Overgangsvinduet har vært over all forventning. Nå som vi nærmer oss slutten, er fasiten at Inter har skaffet seg syv spillere som vil være med på å heve kvaliteten på laget. Og det uten å være på minussiden i regnskapet når det kommer til spilleroverganger.

Det sier Christian Aannø, som er skribent for Inters norske supporterklubb.

Han er i ekstase over Milano-klubbens overgangsvindu. Inter har hentet Radja Nainggolan, Lautaro Martinez, Sime Vrsaljko, Keita Baldé, Kwadwo Asamoah og Stefan de Vrij. Ut har Geoffrey Kondogbia, Davide Santon, Eder og Yuto Nagatomo gått.

– Nært sensasjonelt bra

Even Braastad står bak Serie A-podkasten Støvelball . Braastad, som tidligere har jobbet i VG, stiller seg bak Aanøs uttalelser om Inters overgangsvindu.

– Det Inter har gjort i sommer er nært sensasjonelt bra. De har plukket solide brikker fra Lazio, Juventus og Atlético Madrid for å komplettere backrekka, fylt opp egen midtbane med Romas beste midtbanespiller, og hentet fart, talent og anvendelighet. Troppen er langt sterkere enn forrige sesong, og milevis foran det Inter mønstret for bare to sesonger siden .

Aannø velger å trekke paralleller til overgangsvinduet i 2009. Den påfølgende sesongen etter vinduet, vant de blå og svarte fra Milano både Serie A, Champions League og den italienske cupen, med José Mourinho bak roret.

– Da ble spillere som Sneijder, Milito, Lucio og Eto’o ble hentet. Inter har endelig et slagkraftig lag som skal være blant de fire beste i Serie A og som kan bite godt fra seg i Champions League. Med en seriøst aktør som Suning Holdings Group i ryggen, har de kommet for å bli.

Tror Inter kommer til å slite mot Juventus

Hashim Mehdi, som følger Serie A og Juventus med argusøyne, tror seriegull for Inter kommer i tidligste laget den kommende sesongen.

– Det kan være litt for tidlig for dem å vinne serie allerede dette året. Det blir interessant å se hvordan de håndterer tre turneringer denne sesongen, ettersom de ikke har vært med i Champions League siden 2011/12-sesongen.

Braastad tror Inter kan blande seg i toppen, men også han har vanskelig å se for seg Inter-seier den kommende sesongen.

– Det begynner å bli noen år siden så mange av topplagene i Serie A så såpass raffe ut som de gjør nå. Per nå holder jeg Inter som favoritt til annenplassen, og de har definitivt potensial til å følge Juventus lenge. Inter har i tillegg det enkleste kampprogrammet av topplagene ut fra startblokkene. Men et Juventus med syv strake serietitler, som har hentet Ronaldo, Bonucci, Cancelo og Emre Can, det skal bli fryktelig vanskelig å slå.

Inter er for øvrig fjerdeseedet inn i Champions League, som betyr at de fort kan møte noen store kanoner i gruppespillet. En marerittgruppe for Internazionale? Real Madrid, Borussia Dortmund og Liverpool. Men de kan også få Lokomotiv Moskva, Benfica og PSV Eindhoven ...

Spår et tungt år for Sarri-løst Napoli

I 2017/18-utgaven av Serie A, endte Napoli, anført av trener Maurizio Sarri, på 2. plass med 91 poeng. Det er det høyeste i ligaens historie for et lag som ikke tok tittelen. Men uten Sarri og Jorginho (begge i Chelsea), kan den kommende sesongen fort bli tøff for «Partenopei»

– Jorginho ut er et slag i trynet, men han erstattes av spennende Fabián Ruiz. Jeg har klokkertro på at spanjolen blir en strålende signering på sikt. I tillegg fått inn Kévin Malcuit og Simone Verdi, som gir sårt tiltrengt bredde på høyresiden. Så alt i alt ganske status quo, men bredden er etter min mening i hvert fall styrket, sier Daniel Sandhåland, som står bak Napoli Norvegia, og fortsetter:

– Likevel er ikke fansen fornøyd. Misnøyen blant enkelte fans har nok mye med at spesielt Juventus, Inter og Milan er enda mer styrket enn hva Napoli er. Mange mener at president Aurelio De Laurentiis ikke gjør nok for at Napoli virkelig skal bli et europeisk topplag.

Mehdi ser ikke like optimistisk på Napolis sesong.

– Tapet av Sarri og Jorginho er stort, Marek Hamsík er ikke den samme spilleren han var for to år siden, Arkadiusz Milik har ikke vært like god siden han kom tilbake fra skaden. Jeg kan ikke se for meg at Napoli konkurrerer om ligagull denne sesongen.

Sommerfuglene kvitrer i magen til Braastad før Napolis sesong. Topp 3? Mulig, mener Støvelball-mannen.

– Jeg er fryktelig spent på hvordan Napoli blir. Uten Sarris stil og Jorginhos enorme kvaliteter som midtpunkt, blir det definitivt annerledes. Napoli bør ikke være langt bak topp to nå heller, men akkurat nå holder jeg Inter et knepp foran.