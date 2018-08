Nysignerte Jebali roses: – Han ser ut som en million!

FOTBALL 2018-08-27

LERKENDAL (VG) Rosenborgs nysignering, tunisiske Issam Jebali (26), var involvert i det meste som skjedde offensivt, da Strømsgodset kom til kort i syvmålsthrilleren.

Erik Eikebrokk

Publisert: 27.08.18 07:38

Med tre mål på tre kamper har Jebali levert varene for Rosenborg fra første spark på ballen. Sammen med Djordje Denic (22) ble Jebali hentet for å forsterke et Rosenborg-lag med store ambisjoner både i hjemlig serie og i Europa.

– Han har vært fenomenal så langt. Jeg tror Rosenborg har gjort et kjempekupp. Han scorer rå mål, han er god som tilrettelegger, og gjør ting på egen hånd. Det er farlig hver gang han får ballen, sier tidligere Rosenborg-toppscorer og hoppukevinner, Bjørn Wirkola (75), til VG.

Legende-skryt

Sammen med andre Rosenborg-legender så Wirkola hjemmelaget sette fire mål bak Strømsgodset-keeper Espen Bugge Pettersen. Flere av dem var av det vakre slaget.

Det var Jebali som satte standarden for det som skulle komme. Etter elleve minutter fikk tunisieren ballen fra Bendtner ute på venstre, kikket opp, og banken ballen i mål fra over tyve meter.

– Han har vært helt magisk, så langt, og jeg tror han bare kommer til å bli bedre. Det er ikke bare foran mål han er god, han er flink til å gjøre andre gode også, sier en annen Rosenborg-legende, Gøran Sørloth, til VG.

Hovedrolle

Fem minutter før pause så kampen ut til å være avgjort, og igjen var det på venstre det skjedde. Igjen var Jebali i en av hovedrollene.

Venstrevingen, som kom til Rosenborg fra svenske Elfsborg, fikk ballen fra Bendtner, ute på venstre. Mens Jebali kjælte med kulen, kom venstreback Birger Meling på et syttimetersløp bakfra.

Timingen mellom løp og pasning var perfekt. Dermed 2–0 til hjemmelaget.

– Han ser ut som en million. Og greier han å føre Rosenborg til gruppespill i Europa, er han på god vei til å betale ned det han kostet, sier Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre, til VG.

– Stor ære

Etter 4–3-seieren ble Jebali konfrontert med legendeskrytet .

– Det er en stor ære at eksrosenborgere skryter av meg. Det betyr mye når det kommer fra tidligere spillere, sier han, til VG.

Med tre mål på tre kamper har Jebali lagt forventningslista skyhøyt.

– Mål er mål, jeg bryr meg ikke om målene jeg scorer er vakre eller stygge. Mål er mål. Det viktigste nå er at vi kvalifiserer oss til gruppespillet i Europa League, og vinne Eliteserien. Hvis vi vinner Eliteserien uten at jeg scorer ett eneste mål, så er det helt greit.

Magisk trekant

Rosenborg har vunnet alle kamper Jebali i spilt. På de kampene har Birger Meling slått én målgivende pasning og scoret ett mål. Den siste aktøren i Rosenborgs «magiske trio» på venstrekanten, Nicklas Bendtner, har to mål og to målgivende på de siste to kampene.

Med Jebali som den utløsende faktoren, med tre mål og én målgivende , er det grunn nok til å utrope Rosenborgs venstre side til Eliteseriens beste.

– Ja, kanskje det. De er alle veldig gode fotballspillere. De har bare spilt sammen i noen uker, men vi har trent litt på kombinasjoner, så Jebali vet hva som er forventet av ham i strukturen. Han har scoret viktige mål for oss i alle kampene så langt, sier RBK-trener Rini Coolen, til VG.

– Vil du si at Jebali har vært en god signering?

– Han har vært en veldig god signering. Det samme med Djordje Denic. Han gjorde ingen feil i dag, med unntak av én tversoverpasning. Jeg var aldri i tvil om at de var gode signeringer. Og i dag viste de det, begge to.

– Jeg har fått god kjemi med alle spillerne i laget. Da er det enkelt for dem å spille med meg, og enkelt for dem å spille med meg. Vi gjør det enkelt å spille med hverandre, sier Jebali.