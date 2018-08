HÅPER: Mohamed Elyounoussi tror at han kan trene med laget i slutten av uka sånn at han blir klar til lørdagens kamp mot Everton i Liverpool. Foto: Nina E. Rangøy

«Moi» håper å være klar til lørdag

Publisert: 15.08.18 02:26

MARCHWOOD (VG) Han rakk ikke å varme opp skikkelig før han ble sendt ut på banen mot Burnley. Nå kjenner Mohamed Elyounoussi (24) litt på baksiden av det ene låret sitt og er usikker til lørdagens oppgjør mot Everton.

– Jeg tror det går bra, men jeg vet mer fredag, sier Sarpsborg-gutten, som søndag ble den 69. nordmannen i den øverste divisjonen i engelsk fotball.

Elyounoussi var innbytter mot Burnley, men kom inn og gjorde en god jobb i de drøyt 35 minuttene han spilte og debuterte på St Marys i Southampton. Han var i tillegg svært nær en matchvinnerscoring på slutten av kampen:

Men «Moi», som de fleste kaller ham, fikk en kjenning av noe på baksiden av det ene låret.

– Jeg rakk bare å varme opp i noen sekunder før jeg fikk beskjed om at jeg skulle inn. Så gikk jeg opp i en hodeduell - og jeg landet litt feil. Da kjente jeg det, det strakk litt bak i låret. Men jeg tror det skal gå bra, jeg fullførte kampen, og det er litt stivt akkurat nå, sier «Moi» til VG på treningsfeltet i Marchwood utenfor Southampton.

Han sier at han aldri har hatt noe som ligner en lårstrekk før, at han trenger behandling, og at han fikk det mandag og tirsdag, og skal dra opp for å få mer behandling på fridagen sin onsdag.

– Jeg gjør alt for å bli klar til lørdag, alt for å spille mot Everton. Og jeg tror jeg skal klare det, men det gjenstår å se hva det medisinske apparatet sier. Uansett: Jeg blir ikke lenge borte, jeg er garantert klar til kamp neste uke, sier «Moi» bestemt.

Den norske landslagsspilleren føler at han allerede har kommet godt inn i det i sin nye klubb, etter rekordovergangen (for en norsk spiller) fra Basel til Southampton og Premier League .

– Alt ligger til rette her, for at jeg skal lykkes. Her vet jeg at jeg kan lykkes, og det er her jeg kan utvikle meg til å bli enda bedre. Det er få, om noen, unnskyldninger hvis du ikke lykkes som fotballspiller i Southampton, sier Elyounoussi - som på kort tid har skaffet seg bolig til seg og kjæresten Natasha Gimnes.

Paret flytter inn i en enebolig i forstanden Winchester, 25 minutter utenfor Southampton, med det første, etter å ha bodd på hotel Harbour i Southampton siden overgangen fra sveitsiske Basel ble klar i sommer.

Torsdag får Elyounoussi også bilen sin.

Det meste er på stell. Nå handler det bare om å bli kvitt den lille skaden - og debutere fra start for sin nye klubb, i Premier League.