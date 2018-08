POSITIV: Lars Lagerbäck er greit fornøyd med Martin Ødegaards nye klubb Vitesse. Her er de to under landslagssamling i Makedonia i fjor høst. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lagerbäcks dom over Ødegaard-overgangen: – Helt OK

Fire spillere på A-landslaget har skiftet beite i sommer: Ørjan Nyland, Martin Ødegaard, Mohamed «Moi» Elyounoussi og Bjørn Maars Johnsen.

Og alle de fire har, på papiret, gått til bedre klubber: Nyland fra Ingolstadt i 2. Bundesliga til Aston Villa i Championship; Ødegaard fra Heerenveen (8. plass i Eredivisie i fjor) til fjorårets sjetteplass og play off-vinner Vitesse; Elyounoussi fra sveitsiske Basel til Southampton og Premier League; og Maars Johnsen fra midthavsfarer ADO Den Haag til fjorårets tredjeplass AZ Alkmaar i Nederland.

– Jeg tror det er positivt. Det eneste som gjenstår, er at de må få nok spilletid, og det tror jeg de kommer til å få. Jeg tror disse spillerne er såpass bra at de vil få mye, mye spilletid i de nye klubbene sine, spår A-landslagets sportssjef Nils Johan Semb.

Den siste av overgangene som gikk i orden, var Ødegaards utlån fra Real Madrid til Vitesse. 19-åringen skal dermed for tredje sesong på rad spille i nederlandsk Eredivisie.

– Jeg hadde ingen forventninger i det hele tatt når det kom til hvor han skulle lånes ut. Jeg kan ikke Vitesse, for jeg har aldri hatt spillere der, men det viktigste er at han kommer til en klubb hvor han får en tydelig rolle og får spille så mye som mulig. Vi glemmer lett hvor ung han fortsatt er. Jeg tror det er helt OK. Det er mye viktigere at han går til et nivå der han er sikker på å få spille, i stedet for å lånes ut til et veldig høyt nivå og kanskje sitte på benken, vurderer Lagerbäck overfor VG.

– «Tja» må jeg vel svare på det, sier Semb når VG spør om han hadde forventet et Ødegaard-utlån til enda høyere nivå.

– Jeg tror egentlig Vitesse er en ganske ålreit klubb for ham. Han var ganske uheldig da han fikk en skade på våren da han var i god form. Vitesse er et ganske solid lag som er rett bak de store i Nederland, jeg tror det kan være et bra lag for ham, sier sportssjefen.

Roser «Moi»: – Lovende

Når det kommer til «Moi», som ble tidenes dyreste norske fotballspiller etter Southampton-overgangen i juni, er Lagerbäck og Semb udelt positive.

– Det er definitivt gode nyheter. «Moi» har gjort det så bra i Champions League med Basel, så det var veldig naturlig for ham å ta et nytt steg opp. Starten har sett lovende ut. Han gjorde helt klart en bra kamp da han fikk starte sist. Han er jeg virkelig ikke urolig for, sier Lagerbäck.

– Jeg synes han har vært god så lenge på landslaget og i Basel, at det ikke overrasker meg i det hele tatt at han tar nivået i Southampton, mener Semb.

Maars Johnsen valgte å holde seg i Nederland i sommer til tross for at han skal ha hatt mer lukrative tilbud både sportslig og økonomisk.

– Vi snakket litt om det i sommer, men jeg har ikke påvirket valget hans på noen måte. Han har valgt å bli i Nederland, i en klubb som er litt bedre (AZ Alkmaar). Det er positivt når spillere kommer litt høyere, men det var synd at de røk ut i Europa, for han har ikke erfaring derfra, sier Lagerbäck.

Semb liker det han har sett av Nyland så langt i Aston Villa.

– Jeg synes han har åpnet positivt. Han var litt uheldig i den første kampen, men ut fra høydepunktene jeg har sett etter det, har det sett bra ut, vurderer han.