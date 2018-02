Basel bør gi Rosenborg håp

BASEL (VG) (Basel - Manchester City 0–4) Det gikk som det måtte gå, Manchester City holder på med noe annet enn Basel. Men dette var en kveld for å hylle taperne.

På mange måter var det like sterkt av Mohamed Elyounoussis lag å komme til 8-delsfinalen, som det vil være av City eventuelt å komme til finalen.

– Best i verden, sukket «Moi» både før og etter møtet med overmakten, og Manchester City befinner seg i hvert fall i en annen verden, sammen med fire-fem-seks andre lag. Der bedriver de en slags superfotball, en moderne variant der alle de beste spillerne plasseres i samme lag og motstanderne som oftest er fullstendig sjanseløse.

Vi lar oss underholde, for de er jo så gode, men vi burde kanskje også la oss bekymre, for de er i ferd med å bli for gode. Til slutt blir det bare spennende når de møter hverandre.

Basel driver med «vanlig fotball», med alle dens feilpasninger og mangler, og det holder ikke.

– Basel har kanskje én prosent sjanse til å gå videre, anslo journalist Marcello Pelizzari i den italienskspråklige avisen Corriere del Tizzino før kampen. Han snakket veldig pent om Mohamed Elyounoussi. – En av de viktigste spillerne, en som kan skape noe på egen hånd. Jeg blir ikke overrasket om Basel greier å selge ham til en mye større klubb til sommeren, kanskje i England.

Det var bitte, bitte, bitte litt spenning i et snaut kvarter. Hjemmelaget yppet seg et par ganger, så rant det inn tre baklengsmål ut av ingenting. Det så veldig enkelt ut, men slik blir det vel når det ene laget er veldig mye bedre enn det andre. Et par personer rett bortenfor meg gadd ikke mer; de forlot stadion før det var spilt en halvtime.

Mohamed Elyounoussi ble værende og gjorde seg ikke bort. Glimtvis fikk vi se hva sarpingen har å by på, som da Kevin De Bruyne måtte stoppe ham på ulovlig vis, som da han presset frem en kjemperedning av City-keeper Ederson, som da han rundlurte Nicolas Otamendi.

Men det var bare pynt. Det gikk mot tennissifre i Roger Federers hjemby da City ga seg på 0–4, og sjarmerende var det jo at lydnivået til hjemmefansen økte etter hver bortescoring. De hardeste på den ene kortsiden er så lidenskapelige at ingen Basel-spiller får ha nummer 12. Det tallet tilhører gjengen i Muttenzerkurve.

Klokken halv ett, to timer etter kampslutt, var det fremdeles tilnærmet fullt på Rotblau Bar & Bistro på hjemmebanen St. Jakobs Park. Stemingen var god, det var stort bare å få lov til å møte Manchester City.

Basels nysatsning startet tidlig på 2000-tallet, med tung økonomisk sponsorhjelp fra legemiddelgiganten Novartis, som har sete i byen. Etter hvert har det handlet om smart klubbledelse, om å utvikle spillere gjennom et velfungerende akademi, om å vise seg frem sportslig og tjene penger i Europa, om å kjøpe billig og selge dyrt.

Breel Embolo (20), ble for eksempel utviklet selv, så solgt til Schalke for 220 millioner kroner. Manuel Akanji (22), ble kjøpt fra Winterthur for snaut syv millioner, solgt til Dortmund nå januar for nesten 210 millioner. Stokes Xerdan Shaqiri og Arsenals Granit Xhaka ble begge utviklet i Basel, solgt for oppunder et par hundre millioner for noen år siden.

Slik er Basel blitt rikest og suverent best i Sveits, med åtte strake ligamesterskap. For sveitserne er de det samme som Rosenborg var i Norge for et par tiår siden, et lag som tjener penger i Europa år etter år og da er det nesten umulig å se for seg noen annen seriemester.

Byen har ikke mer enn 175.000 innbyggere, og laget bør jo være et lite forbilde og en stor inspirator for Rosenborg og andre lag som vil få norsk fotball tilbake til i Champions League for første gang siden 2007.

Det er liksom ingen grunn til at norske lag ikke skal kunne bli like gode som sveitsiske. Basel er ikke så mye større og sterkere, og mange husker sikkert også at det bare var en misset Magne Hoseth-straffe på overtid som gjorde at Molde ikke slo ut dette laget i Champions League-kvalifiseringen i 2012.

Journalist Marcello Pelizzarri mener at Basel hadde rundt 500 millioner kroner i omsetning i 2017, rundt dobbelt så mye som Young Boys på annenplass, og et par hundre millioner kroner mer enn Rosenborg.

Da bør det være muligheter.

Bare ikke når Manchester City & Co. er på motsatt halvdel.