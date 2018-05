KLAR FOR DET MESTE: Fulhams Stefan Johansen gikk av med en skade i playoff-finalen mot Aston Villa, men er spilleklar for Norges landskamper mot Island og Panama. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Johansen trolig i kontraktsforhandlinger etter ferien: – Stortrives i London

Publisert: 30.05.18 20:34

SANDVIKA (VG) Endelig er landslagskaptein Stefan Johansen (27) i Premier League. Der er han sikret å være minst én sesong med Fulham, men i klubben blir han gjerne enda lengre.

Han har ett år igjen av sin nåværende avtale med Premier Leagues ferskeste klubb.

– Det har gått i ett nå. Men de (klubben) har sagt vi skal sette oss ned, så forhåpentligvis skjer det, sier Stefan Johansen , som først skal på ferie med Liverpool-stjernen Virgil van Dijk etter landslagsoppholdet.

– Du er giret på å forlenge med Fulham?

– Ja, svarer han – og ramser opp at familien stortrives i London, at datteren har fått plass i barnehage og at alt er «utrolig bra».

Tok omveien

Gjennom playoff-triumfen mot Aston Villa, en slags tyvstart på duellen mellom Norge og Island med Johansen i Fulham og Island-profilen Birkir Bjarnason i Villa-troppen, tok 27-åringen en slags omvei til Premier League.

– Samtidig er det kanskje den artigste måten du kan gå dit på. Foran et fullsatt Wembley, med den stemningen som var der, var det utrolig spesielt, beskriver Johansen fire dager etter playoff-finalen , der han var tredje sist på ballen før Tom Cairneys milliardmål etter 23 minutter.

Verdens mest pengestinne fotballiga har vært målet siden han dro til Celtic etter 2013-sesongen i Norge.

Da hadde Stefan Johansen dominert i Eliteserien i to år, blitt seriemester med Strømsgodset og årets spiller på VG-børsen – bare tre år etter at han reiste gratis fra Bodø/Glimt, som stort sett plasserte ham på vingen i Obos-ligaen.

Det var neppe mange fotballfolk i Bodø som hadde trodd unggutten fra Vardø skulle ende i Premier League.

– Det var nok ikke det. Jeg har mye å takke familien og trenere for. De som står i kulissene, spesielt kona mi. Så er det jeg som har gjort jobben, sammen med dem, sier Stefan Johansen.

Sakte, men sikkert

Han rakk å bli årets spiller i Skottland i den ene av sine to hele sesonger i Celtic og trengte to forsøk på å rykke opp med Fulham etter overgangen til engelsk fotball sommeren 2016. Det har gått fremover nesten hele veien, innimellom har han også overtatt kapteinsbindet på det norske landslaget, selv om totalen har tatt litt tid.

Landslagssjef Lars Lagerbäck tror Johansen først og fremst får godt av å bytte ut 46 ligakamper per sesong med 38. VG skrev om hardkjøret han sto midt oppi under landslagssamlingen i mars.

– Det blir flere tøffe matcher, men han får fremfor alt færre matcher. Det tror jeg er bra, jo eldre man blir. De spillerne jeg har hatt tidligere i Championship har sagt det er veldig slitsomt på vårparten, sier Lagerbäck.