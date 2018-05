Tribunevold i Stockholm-derby etter at Elyounoussi ble matchvinner

Publisert: 20.05.18 17:37 Oppdatert: 20.05.18 18:59

(Hammarby – AIK 0–1) Her koker det over for begge lags supportere etter at Tarik Elyounoussi (30) avgjorde toppkampen i Allsvenskan.

Den norske landslagsspissen ble den store helten da han scoret kampens eneste mål, på straffe, etter 81 minutter på Tele 2 Arena søndag ettermiddag.

Det var 30-åringens andre scoring for klubben etter overgangen fra Olympiakos. Han scoret 2–0-målet i et annet Stockholms-derby da Djurgården ble slått i april.

Søndagens hjemmetap ble ikke særlig godt mottatt blant Hammarby-fansen. Etter kampen viste TV-bildene supportere i full slåsskamp på tribunen, mens politi og ordensvakter forsøkte å roe gemyttene. Flere av de sistnevnte var utstyrt – og delte ut slag – med batonger. Noen minutter senere skal politiet og vaktene ha fått orden på urokråkene.

Ifølge Aftonbladet var det tapende lags supportere som tok seg inn på AIK -fansens side av stadion. Det skal ha vært nærmere 30.000 tilskuere på matchen.

– 100 prosent sikker

Dette var Hammarbys første tap for sesongen, og laget leder nå Allsvenskan «bare» tre poeng foran nettopp AIK, som for øvrig trenes av tidligere Brann-trener Rikard Norling. IFK Norrköping er tre poeng bak, og har én kamp til gode i forhold til AIK og Hammarby.

– Jeg var 100 prosent sikker på at jeg kom til å sette den, skal Tarik Elyounoussi ha sagt etter straffescoringen, ifølge Expressen .

Det er absolutt ikke noe nytt at oppgjørene mellom Hammarby og AIK ender med tribunebråk. I 2004 ble oppgjøret stoppet i 40 minutter . Norling var for øvrig AIK-trener også i 2008 da dommeren måtte stoppe kampen på grunn av opptøyer på tribunene .

Men Hammarby rykket ned i 2009, og i fem sesonger var det ingen oppgjør mellom de to rivalene. I 2015 var laget oppe igjen , og lagene møttes i tillegg i cupen da over 40.000 tilskuere var på plass. Det skjedde selvfølgelig ikke ute at det ble bråk .

Også oppgjørene mellom AIK og Djurgården har vært preget av tribunevold , blant annet da Per-Mathias Høgmo var trener i sistnevnte klubb .

Flere tilfeller i Sverige

Svensk fotball har opplevd en rekke hooligans-problemer i løpet av de siste årene . I 2014 ble en Djurgården-supporter mishandlet til døde før en kamp i Helsingborg .

I 2018 løp en maskert tilskuer inn på banen i kampen mellom Jönköping Södra og Östersund, og angrep keeper Aly Keita .

Den norske hockeyprofilen Mats Rosseli Olsen fikk også mye negativ oppmerksomhet da han for to år siden stormet banen i storkampen mellom IFK Göteborg og Malmö FF . I den samme kampen ble en kinaputt kastet mot Malmö-spiller Tobias Sana, og han reagerte med å kaste et cornerflagg opp på tribunen . Kort tid etterpå ble kampen stoppet.

