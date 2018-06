Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Homofili i toppfotballen: – Vi må skape et miljø som tar vare på alle

debatt

Publisert: 04.06.18 17:49 Oppdatert: 04.06.18 18:07

FOTBALL 2018-06-04T15:49:55Z

Fotballen engasjerer alle: spillere, trenere, frivillige og supportere. På mange inkluderingsarenaer har fotballen oppnådd mye, men på noen områder er imidlertid fotballen i likhet med toppidretten generelt, i utakt med samfunnet.

Fortsatt har ingen aktive mannlige spillere eller trenere på toppnivå stått frem som homofile i norsk fotball.

NFF er opptatt av å skape gode og trygge fotballmiljøer for alle, uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. Gjør vi i NFF, trenere, ledere og klubber nok for å skape de gode og inkluderende miljøene? Hvordan opptrer vi og hvordan kommuniserer vi?

Alle homofile uavhengig om de er fotballspillere eller ikke har sin prosess med å komme ut, den kan være kort eller lang, lett eller vanskelig. En av årsakene til at prosessen kan være lang og vanskelig er frykten for hva venner, familie og andre i omgivelsene vil si. Som toppspiller og topptrener i fotball må du i tillegg forholde deg til media og et større publikum, det er en tilleggsbelastning. Å komme ut er et personlig valg, og vi har respekt for de valgene den enkelte gjør, uansett om de vil være åpne eller ikke.

Som ledere, trenere og medspillere har vi et ansvar for å skape et inkluderende miljø, som tar vare på alle. Vi kan ikke være nøytrale eller likegyldige.

NFF har satt mer fokus på temaet og gjennomført en rekke tiltak. De siste to årene har vi deltatt i Pride med generalsekretær, president og ansatte. Vi har arrangert et miniseminar for hele norsk idrett. Vår ledergruppe er skolert samt kretsansatte som jobber med inkludering.

I 2017 ble det for første gang i en hel serierunde markert i Toppserien og Eliteserien at fotball er for alle, uansett hvem du er glad i. Cornerflagg i regnbuefarger og kapteinsbind ble brukt for å synliggjøre budskapet. Samme markering vil bli gjennomført i 2018 under skeive dager. Toppklubbene våre har bidratt på en fin måte, og profilert kampanjen i sosiale medier.

Vi holder foredrag for alle våre aldersbestemte landslag. Vi ønsker å få spillerne som forbilder med på å formidle inkluderende budskap og vise i sin egen klubb at homofile er velkomne. NFF skal også arrangere en debatt i juni om homofiles plass i idretten der vi inviterer resten av norsk idrett, politikere og media til å delta.

NFF deler ut gratis kapteinsbind i regnbuefarger til kretser og klubber, kretsene arrangerer Fair play kvelder og vi har kjøpt teaterforestillingen «ingen er homo i 2. divisjon». Forestillingen blir gratis for spillere, trenere og ledere.

Den viktigste jobben skjer i Fotball-Norge hver dag. Spillere, trenere, klubber og NFF må jobbe for å etterleve visjonen fotball for alle, og sikre at alle føler seg hjemme på og utenfor fotballbanen. Vårt Fair play arbeid er sentralt. Det handler om respekt for alle, uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. Vi skal gjøre mer for å redusere terskelen for å være homofil i norsk toppfotball. For vi trenger alle, og alle skal ha sin plass hos oss.

Ragnhild Mizda, fagansvarlig inkludering og Fair play NFF.

Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn NFF.