Juventus ble seriemester for syvende året på rad

(Roma-Juventus 0–0) Juventus fulgte opp sin fjerde cuptriumf på rad onsdag, med å ta sitt syvende strake seriegull søndag.

Onsdag ble det 4–0-seier over Milan i cupfinalen på Olimpico. På samme arena i Roma ble det målløst i nest siste serierunde.

Med en kamp igjen har Juventus imidlertid fire poeng ned til Napoli – som slo Sampdoria 2–0 etter et kremmerhus av Arek Milik og hodestøt av Raúl Albiol.

Storkampen i hovedstaden søndag ble en sjansefattig stillingskrig. Radja Nainggolan ble utvist for vertene med drøyt tyve minutter igjen uten at Juve klarte å utnytte det til tre poeng.

Likevel kunne de slippe jubelen løs atter en gang i Italia. Samtidig som hjemmefansen sang «Grazie Roma» høyt etter lagets siste hjemmekamp for sesongen. De er allerede kvalifisert for Champions League-gruppespillet.

Napoli stivnet

For tre serierunder siden så det ut til å bli drama om seriegullet da Napoli slo Juventus i Torino med scoring i siste ordinære minutt.

Dermed var Napoli bare poenget bak «Bianconeri».

Men Napoli gjorde det vanskelig for seg selv med 0–3-tap for Fiorentina og 0–0 mot Torino i de påfølgende kampene. Samtidig som Juventus slo Inter i en høydramatisk forestilling på San Siro, mens det ble 3–1-seier over Bologna.

Buffon ferdig?

Dermed må lidenskapelige, velspillende Napoli drømme videre om klubbens første «Scudetto» siden Diego Maradona herjet i 1990.

Manager Massimiliano Allegri har ledet fram de siste fire ligatitlene til Juventus etter at Antonio Conte begynte rekken i 2011/2012.

Det meste tyder på at det er Juventus-legenden Gianluigi Buffons siste sesong før han legger opp, men han har fortsatt latt den siste, endelige bekreftelsen vente. I så fall venter hans siste kamp neste søndag hjemme mot Verona.

Buffon ble søndag den første spilleren til å vinne ni serietitler.

PS1! Hvem som følger Juventus, Napoli og Roma til Champions League blir avgjort neste søndag. Lazio ligger to poeng foran Inter før den siste kampen – som spilles mellom nettopp mellom Lazio-Inter.

PS2! Juventus kopierer Lyon som de to eneste lagene som har vunnet serien syv år på rad i de fem store ligaene (Italia, Spania, England, Frankrike og Tyskland).

