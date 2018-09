VIL HA FÆRRE LAG: Søndag - uten å spille selv - kunne Lillestrøm-kvinnene juble for seriegull fem serierunder før slutt. Nå tar LSK Kvinnene til orde for færre lag i Toppserien. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

LSK-kvinnene vil kopiere 20 år gammel bragd

FOTBALL 2018-09-10T11:35:05Z

LSK Kvinner har feid all motstand til side hittil i år, men helst skulle trener Hege Riise sett at de fikk langt tøffere motstand i Toppserien.

Publisert: 10.09.18 13:35 Oppdatert: 10.09.18 14:15

Søndag kunne Lillestrøm-kvinnene juble over seriegull i Toppserien hele fem serierunder før slutt . Det skjer etter at LSK-kvinnene har vunnet utrolige 17 av 17 kamper hittil i år.

– 17 av 17 kamper er jo ganske bra. Samtidig tror jeg det kan bli en motivasjonsfaktor for oss nå som gullet er i boks. Målet må jo være å vinne samtlige seriekamper i år, sier LSKs Emilie Haavi.

Hun tar dermed sikte på å kopiere en 20 år gammel bragd.

Sist et lag gikk gjennom en hel sesong i Toppserien uten å avgi poeng var i 1998. Da vant Asker 18 av 18 kamper.

– Sist vi tapte i serien var vel i august i fjor, så vi har jo egentlig en rekke som er lenger enn den vi har hittil i år, påpeker Haavi.

Ønsker seg tøffere motstand

Til tross for at LSK-kvinnene naturligvis er strålende fornøyd med å være ubeseiret hittil i år, skjer dominansen med en viss bismak.

Trener Hege Riise legger ikke skjul på at Lillestrøm aller helst skulle ønsket seg litt større kamp om tronen som Norges beste kvinnelag.

– Det er klart vi skulle ønsket oss større konkurranse. Jeg tror det er viktig for utviklingen av norsk fotball. Du hadde jo Avaldsnes for noen år siden som yppet litt med oss. Det var med på å skjerpe oss, sier hun.

Emilie Haavi tror større konkurranse i toppen ville gitt bedre konkurransevilkår ute i Europa. Torsdag skal LSK-kvinnene ut i det første av to Champions League-oppgjør mot russiske Zvezda 2005.

– Når du møter internasjonal motstand, så får du jo et lite sjokk når du ikke er vant til det nivået til daglig. Jeg tror man blir bedre av å møte god motstand, og akkurat nå er det for få av de kampene i Toppserien, sier Haavi.

Vil ha færre lag i Toppserien

Hun tar nå til orde for å kutte ned antall lag. I år består Toppserien av tolv lag.

– Jeg skulle gjerne sett at Toppserien besto av åtte lag, eller i alle fall ned mot ti lag. Slik det er nå er det vanskelig for klubbene å ha solide nok tropper, sier Haavi som mener trippel serie eller sluttspill kan være alternativ for å få nok kamper i løpet av året.

Hege Riise er langt på vei enig med sin elev i at det kan være fornuftig med færre lag i Toppserien.

– Slik det er nå føler jeg at Toppserien er for ung aldersmessig. Mange slipper til før de er klare for det mentalt eller fysisk. Jeg opplever at vi ikke har nok spillere til å opprettholde kvaliteten på så mange lag, sier Riise.

Utvalg ser nærmere på seriesystemet

Diskusjonen om færre lag har vært oppe flere ganger på kvinnesiden. I fjor ble det såkalte «Espelund-utvalget» opprettet. Komitéen ledet av Karen Espelund skal blant annet evaluere seriesystemet i kvinnefotballen.

Ifølge Hege Jørgensen i Serieforeningen for Kvinnefotball kan det være i ferd med å skje ting.

– Det jeg har fått informasjon om er at Espelund-utvalget kommer med en uttalelse i løpet av oktober. Da vil man enten komme med forslag til endring eller ikke endring. Det skal leveres fotballforbundet, sier Jørgensen.

– Hva er din oppfatning av hva klubbene ønsker?

– Jeg tror klubbene er ganske delt, men jeg opplever en ganske stor vilje til å gå inn i problematikken og se på hvilke tiltak som er mulig for å best mulig utvikle norsk kvinnefotball, sier hun.