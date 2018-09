NORSK GJENSYN: Joshua King gikk på lån til Blackburn, da ledet av Henning Berg, i 2012. Senere ble han signert permanent av klubben, før turen gikk videre til Bournemouth. Foto: Fredrik Solstad

King åpner opp om Manchester United-exiten: – Jeg skal ikke lyve. Det gjorde meg forbannet

I et større intervju med britiske The Telegraph snakker Joshua King (26) ut om blant annet tiden i Manchester United og hvordan Federico Macheda var involvert i hans exit.

Publisert: 29.09.18 12:42

Men også om hvordan han ikke alltid føler seg riktig behandlet av den norske pressen og om den manglende rivaliseringen mellom Norge og Sverige.

– Den norske mentaliteten er litt rar. Når vi spiller mot Sverige, er det ikke et hatsk forhold. Det er mer broderlig, sier King til The Telegraph , og minner om at den mest populære sporten i Norge er ski.

King snakker også om hvordan «alt» blir slått stort opp i Norge, som hvilke biler han kjørte:

Likevel ville han ikke byttet bort oppveksten i Norge, og beskriver det å vokse opp i Oslo som «ti av ti». Nå er den norske hovedstaden byttet ut med Bournemouth, og i klubben er han et soleklart valg når manager Eddie Howe skal sette opp laget.

Men da King først kom til England, var fotball-livet langt fra like lett. King ble signert av Manchester United da han ble 16 år, men slo aldri til i klubben. Det var for mye festing, spesielt da han var skadet, erkjenner King overfor The Telegraph.

– Skadene tullet med hodet mitt. Jeg klarte ikke å få ut all energien på banen. Noen ganger ble jeg dratt med ut en lørdag når jeg ikke burde. Jeg var skadet, og det var ikke det beste med tanke på rehabiliteringen min, men jeg var ung og har lært nå, sier King.

King forteller også at han har lært seg ikke å snakke i overskrifter, som her:

Istedenfor å komme gjennom nåløyet til daværende manager Alex Ferguson, ble King sendt på en rekke utlån. Preston North End, Borussia Mönchengladbach, Hull og Blackburn var midlertidige stoppesteder før sistnevnte klubb signerte ham i 2013. Det skjedde etter at King hadde kommet innpå i sin første Champions League-kamp for Manchester United.

Nordmannen hadde håpet å starte mot Galatasaray, men ble benket til fordel for Federico Macheda.

– Jeg fikk fire minutter, og det gjorde meg forbannet. Jeg skal ikke lyve. Jeg var litt sur da han (Ferguson) satte Federico Macheda inn istedenfor meg. Det gjorde meg forbannet, og neste dag signerte jeg for Blackburn. Man må gå videre i livet, og jeg er veldig glad jeg er der jeg er nå, sier King til den engelske avisen.

Han har ikke sett seg tilbake siden. I 2015 ble han en del av Bournemouth, der han har scoret 32 ligamål på 106 kamper. På mandag venter Alexander Sørloths Crystal Palace, men King drømmer om noe enda større: Champions League, og det fra start.

– Jeg har lyst til å gå utpå matta og høre den musikken, sier han, og sikter til Champions League-hymnen.