AVVISER RBK-PÅSTAND: Ranheim-spiss Michael Karlsen (til venstre) mener årets Rosenborg-utgave hverken spiller 4–3–3 eller fremstår underholdende så langt i 2019. Til høyre peker RBK-trener Eirik Horneland under søndagens treningskamp mot Molde. Foto: NTB SCANPIX

Reagerer på at RBK presenterer laget i 4-3-3: – Veldig spesielt når det ikke stemmer

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Molde 0-1) Gjennom lagoppstillingen på hjemmesiden insisterer Rosenborg at de fortsatt spiller varemerkesystemet 4–3–3. Fotballtrøndere som har møtt og sett årets RBK er helt uenige i at de gjør det.

– Jeg har ikke sett noe til 4-3-3 i vinter. Mer en 4-4-1-1/4-4-2, mener Ranheim-spiss Michael Karlsen (29) om Eirik Hornelands Rosenborg-utgave – som har tapt fem av seks treningskamper denne forsesongen.

Den regjerende dobbeltmesteren har heller ikke scoret mål på de tre siste forsøkene, og i det ene av RBKs tre strake 0–1-tap kom Michael Karlsen inn for Ranheim på Extra Arena. 28-åringen tror det er til denne banen det trønderske fotballpublikumet må reise om de skal se klassisk 4–3–3 i 2019.

Selv om Rosenborg selv presenterer laget sitt i 4–3–3:

STEMMER DETTE? Slik har Rosenborg satt opp laget i de tre siste treningskampene, ifølge egen hjemmeside. Foto: Skjermdump: RBK.no

– Veldig spesielt når det ikke stemmer. Mulig ønsketenkning fra de i medieavdelingen, melder Michael Karlsen.

Han er riktignok nøye med å påpeke at han ønsker at Rosenborg gjør det bra, og at han mener de har funnet en god trener. Men han er ikke voldsomt imponert over hvordan byens fotballstorebror har fremstått spillemessig siden forrige trenerbytte.

– Jeg har fått et godt inntrykk av Horneland og håper virkelig han lykkes. Men det har vært veldig planløst. Direkte fotball med lange baller og ettertrykk. Ikke akkurat underholdende angrepsspill som vi trøndere har vokst opp med, sier Ranheim-spissen med RBK-fortid; norgesmester for juniorer og tre eliteseriekamper som 19-åring.

– Kommer til å spille begge deler

– Jeg så dem mot Brann, og da spilte de 4-4-2. Mot Molde spilte de 4–4–1–1 defensivt og 4–2–3–1 offensivt. Jeg tror nok de kommer til å spille begge deler, og jeg tror det er mange lag som ikke vil like å få både Nicklas (Bendtner) og Søder (Alexander Søderlund) inn i boksen sammen. 4-4-2, 4-3-3, det handler om å vinne fotballkamper. Som trener må du ha ulike formasjoner som kan matche ulike taktikker du møter, sier Eurosport-ekspert og tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til VG.

Også Brann-spiller Kristoffer Løkberg (27) har meldt seg på i 4–3–3-debatten etter å ha møtt og slått Rosenborg i treningskamp på Marbella forrige helg (1–0).

Til Adresseavisens podkast «Rasmus og Saga» var trønderen klokkeklar på at Rosenborg ikke spiller systemet han har vært en del av i Ranheim i mange år – og som også Brann-trener Lars Arne Nilsen foretrekker.

– Det er ikke 4-3-3. Det har de gått bort fra. Det må være lov, alle trenere har sin filosofi og sin spillestil. Men det er ikke 4-3-3. Det er i 4-4-1-1 de jobber defensivt, sier indreløperen.

– Hvorfor tror du at klubben presenterer det som 4-3-3 på hjemmesiden sin når de tilsynelatende ikke spiller det?

– Det må de nesten svare på selv. Det er et godt spørsmål, sier Løkberg til VG.

– Bare en tradisjon

Til det sier Rosenborgs kommunikasjonsleder Trond Alstad følgende:

– Opp gjennom årene har vi spilt 4–2–3–1, Nils Arne (Eggen) spilte «skjev 4–3–3» med én ving og to spisser. Det er bare en tradisjon som har vært der. Det vil alltid være ulike meninger om RBKs spillestil, og det viktigste er å spille artig og underholdende angrepsfotball, kommenterer Alstad.

– Det er ikke for å unngå støy fra dem som er veldig opptatt av at Rosenborg skal spille 4–3–3 at dere setter det opp slik?

– Nei, sånn kan vi ikke tenke. Det blir litt støy uansett hva vi gjør, melder Alstad.

Rosenborg-trener Eirik Horneland har fått formasjon og system brakt på bane flere ganger etter at han overtok landets beste lag. Han reagerte med et smil før han svarte da VG tok det opp etter ansettelsen i januar på hans aller første møtet med mediene:

Etter en ny variant med 4–4–1–1/4–2–3–1 i 0–1-tapet for Molde søndag, sier Horneland til VG at han ikke er opptatt av tallkombinasjoner.

– Men Rosenborg er historisk sett veldig opptatt av de tallene?

– Ja, men det er ikke jeg. Når det gjelder fotballen, er jeg mye mer opptatt av hvor mye folk du får med i angrep og hvor mye folk du klarer å bryte ned motstanderen med, sier Horneland.

Han har vært klar på at Rosenborg skal ha tre sentrale midtbanespillere, to bakromskanter og én spiss under hans ledelse.

– En backfirer, det kan jeg garantere. Én spiss og to kanter. I utgangspunktet er det to indreløpere. Men indreløperne er annerledes nå enn for ti år siden. Det kommer til å se litt annerledes ut, beskrev han i podkasten «Rasmus og Saga» i januar.