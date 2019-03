BEKYMRET? Landslagssjef Lars Lagerbäck i garderoben på Ullevaal stadion tirsdag. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Lagerbäck må ha poeng i mars – men neppe mot Spania ...

ULLEVAAL STADION (VG) Realist-optimisten Lars Lagerbäck tror på at Norge skal kunne ha ballen mye mot Spania i Valencia om 11 dager. Det er i overkant optimistisk.

Norges Fotballforbund hadde lagt den første pressekonferansen i 2019 til hjemmegarderoben på Ullevaal stadion. I tillegg var interessen stor, og det var trenerseminar på samme arena, de fleste derfra stakk innom garderoben også.

Det ble en intim, folksom og interessant seanse. Nysgjerrighet rundt å høre Lars Lagerbäcks tanker rundt landslaget er tydeligvis stor, etter at svensken virker å ha snudd trenden: Åtte seirer og bare et tap i 2018, seier i Nations League, som gjør at Norge får en ekstra mulighet til å komme til EM – uansett hvordan det går i den tradisjonelle EM-kvalifiseringen.

Det er naturlig at interessen rundt Lagerbäcks ledermåte er stor. Han har bevist gjennom snart 30 år nå at han er flink til å få fotball-lag til å fungere.

Den starter på – i teorien – vanskeligst mulig måte for Lagerbäck og Norge: Bortekamp mot gruppefavoritt Spania, i mars. Historisk sett er mars en dårlig måned for norsk landslagsfotball. Og nå skal nasjonen, med en rekke spillere som har spilt lite i klubblagene sine, ut mot noen av verdens beste fotballspillere.

Hva skjer da?

– Seks poeng på kampene mot Spania og Sverige, meldte Lagerbäck som svar da han fikk spørsmålet om hva som er «poeng-målet» med de to kampene som kommer med fire dagers mellomrom i slutten av mars.

Det er nesten så vi skal beskylde Lagerbäck for å tro på det også. 0–6 mot Tyskland fra 4. september 2017 kommer også opp fra minnet. Kan Norge virkelig ta en real skalp på bortebane i en viktig kamp? Det har knapt skjedd gjennom historien. Selv Drillo slet med det, selv om det i ettertid kan virke som han vant alle kampene med Norge på 1990-tallet ...

Og skrekken er at Tyskland 0–6 i 2017 igjen skal dukke opp i hodene. Men det som virker ganske sikkert: Norge bør ha poeng i kampene mot Spania (borte) og Sverige (hjemme). To tap her, og realismen rundt en topp-to-plass i en gruppe med Spania, Sverige og Romania forsvinner raskt.

Det er en tøff gruppe, Spania som naturlig favoritt, røffe Sverige som nådde kvartfinale i VM og Romania, som ikke har tapt på 10 kamper nå.

Realistisk sett vil Lagerbäcks menn slite i Valencia, mot Spania. Lagerbäck håper på 40 prosent ballinnehav, men skal være glad hvis han får 30. Hvis Norge skal ha mulighet på poeng må følgende skje:

* Rune Almenning Jarstein må ta mer enn han vanligvis gjør – altså en kamp til 9 eller 10 på børsen.

* Det defensive må sitte perfekt – det vil si fra spissene iherdige jobbing som førsteforsvarere, til at alle de åtte andre utespillerne må være disiplinerte, ikke la seg lure ut av ballsikre spanjoler.

* Norge må våge å holde i ballen de gangene spillerne vinner den. Sendes den rett tilbake til spanjolene gang på gang, så må det til slutt gå galt.

* Joshua King må få anledning til å ta med Sergio Ramos ut på noen løpeturer. Der ligger Norges mulighet. King rettvendt mot Ramos, en mot en? Der er jeg ikke så sikker på at Real Madrid-forsvareren vinner hver gang.

* Ikke minst, Norge må ha hellet på sin side, tro på det de driver med, være konsentrerte i 90 minutter. Det siste er det vanskeligste: Du blir sliten i hodet av å forsvare deg over så lang tid.

Lars Lagerbäck kommer til å velge det mest løpssterke laget han kan ha på banen i en slik kamp. Mest trolig lagoppstilling akkurat nå:

Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Kristoffer Ajer, Håvard Nordtveit, Birger Meling – Stefan Johansen, Ole Kristian Selnæs, Markus Henriksen, Martin Linnes – Tarik Elyounoussi, Joshua King – med Martin Ødegaard som en joker. Norsk fotballs største talent i moderne tid er nær en startplass nå, etter en god sesong i Vitesse.

Men i en bortekamp mot Spania, starter han på benken. Det tror jeg, og det mener jeg er riktig også.

Det mest bekymringsfulle for Lars Lagerbäck er at nøkkelspiller Moi Elyounoussi ikke får spilletid i Southampton. Og at Sander Berge stadig er skadet.

Og det øker ikke direkte muligheten til poeng i mars ...