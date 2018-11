Klopp refset Liverpool etter poengtap mot Arsenal

FOTBALL 2018-11-03T19:22:35Z

(Arsenal-Liverpool 1-1) Liverpool-manager Jürgen Klopp var misfornøyd med eget lags forsvar etter at seieren glapp åtte minutter før slutt.

Publisert: 03.11.18 20:22 Oppdatert: 03.11.18 21:17

– Jeg er ikke fornøyd med måten vi forsvarer oss før pause. Det er ikke slik jeg ønsker, sier Klopp til BT Sport.

Tyskeren var svært engasjert på sidelinjen denne kvelden. Særlig før pause var det stadig skrik og fekting med armene.

– Det er skuffende at vi ikke holder ledelsen inn. Vi kan gjøre det bedre i begge ender av banen, sier James Milner, dagens Liverpool-kaptein, til BT Sport.

VGLIVE : Slik var kampen minutt for minutt

Tabelltopp – foreløpig

27 av 33 poeng er Liverpools beste åpning i Premier League noen gang og foreløpig er de øverst på tabellen. Og Klopps menn har bare sluppet inn fem mål på elleve kamper.

Men vinner Manchester City over Southampton søndag vil de regjerende mesterne være to poeng foran. Chelsea kan også komme opp i 27 poeng.

– Når du er misfornøyd med uavgjort mot Arsenal, er det et positivt tegn. Det er et sterkt poeng, men vi må finne måter for å avgjøre slike kamper og være mer kliniske, sier Milner.

Alexandre Lacazettes sene utligning gjør at Arsenal kun er fire poeng bak Liverpool.

– Vanskelig kamp

Alex Iwobi spilte Lacazette gjennom. Han skaffet seg plass og vinkel til å skru ballen rundt Liverpool-målvakt Alisson – som muligens var litt ute av posisjon.

– Det var en vanskelig kamp med to lag som angrep mye. Jeg føler resultatet var rettferdig, sier Iwobi til BT Sport.

– De første store kampene tapte vi (mot Chelsea og Man. City), men vi visste at slik vi har jobbet de siste 12 kampene er godt nok til å kjempe mot tabelltoppen. Første omgang var tøff, men i andre var vi bedre og mer fysiske, sier Lacazette.

Jubileum for Milner

Etter timen spilt tok Liverpool føringen. Bernd Leno slapp et innlegg i returrommet. Der sto James Milner og scoret med en volley.

Milners 50. Premier League-mål i hans 496. ligakamp. 32-åringen har aldri vært med å tape en seriekamp han har scoret i.

Senere i kampen brakk han nesen i sammenstøt med lagkamerat Joe Gomez.

Lucas Torreira kunne utlignet i neste angrep med et bedre treff fra 16 meter. Liverpool var også nære 2–0 ved Virgil van Dijk og Roberto Firmino før Arsenals 1–1-mål.

At vi måtte vente til andre omgang for scoring i denne kampen var nesten snodig.

Snodig synes også mange dette påfunnet til Arsenal-manageren var:

To ganger stolpen

Før hvilen var det haugevis med muligheter.

Liverpool hadde de største. I 18. minutt lobbet Firmino ballen i stolpen før Sadio Mané scoret på returen, men ble avvinket for offside.

Reprisen viste at målet trolig skulle vært godkjent.

– Det var feil mener jeg. Men vi gjorde mer feil enn dommerne, sier Klopp.

Rett før pausesignalet headet Van Dijk, som tidligere i kampen bommet alene med keeper, i stolpen etter at Leno var på bærtur.

Arsenal snytt for straffe?

Det var også Alisson tidligere i kampen. Det medførte også Arsenals beste sjanse i første halvdel. Henrikh Mkhitaryan headet like utenfor etter å ha slått Alisson i duellen.

I TV 2s studio mente Erik Thorstvedt, tidligere landslags- og Tottenham-keeper, at Mkhitaryan skulle hatt straffespark. For Alisson dunket Arsenal-spilleren rett i bakken. Det samme så Leno ut til å gjøre med Van Dijk tidligere i kampen.

Ellers hadde Lacazette, Aubameyang og Xhaka alle gode muligheter for vertene.

PS! Arsenal er uten seier i de siste syv seriekampene mot Liverpool.

PS2! Liverpools tre poengtap har kommet i toppkampene mot Arsenal (1–1), Chelsea (1–1) og Man. City (0–0).

Slik sikret Manchester United seg tre poeng tidligere i dag: