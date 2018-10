FIRE MÅNEDER: I juni ble Julen Lopetegui presentert av president Florentino Pérez som ny Real Madrid-trener. Litt over fire måneder senere fikk han sparken. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

Real Madrid slaktes etter trenersparking: – Skammelig

Real Madrids pressemelding om sparkingen av hovedtrener Julen Lopetegui (52) skaper sterke reaksjoner i spansk presse.

«Styret mener at det finnes et stort sprik mellom kvaliteten på troppen til Real Madrid, som inneholder åtte Ballon d’Or-nominerte spillere, noe som aldri har skjedd før i klubbhistorien, og de oppnådde resultatene hittil i sesongen», skrev den spanske storklubben da de offentliggjorde sparkingen av Lopetegui mandag kveld.

Selve sparkingen, som kom som et resultat av at Real Madrid ligger på niendeplass i LaLiga etter søndagens 5–1-tap mot Barcelona, var ingen overraskelse. Men klubbens formuleringer i pressemeldingen vekker oppsikt.

«Skammelig pressemelding av Real Madrid», skriver storavisen Marca, som vier hele forsiden til dette:

Videre skriver avisen at de mener Real Madrid «avskjediget Lopetegui med svært dårlig stil» og kaller det «en absurd referanse til troppens åtte Ballon d’Or-nominerte». «De tar ikke selvkritikk», skriver Marca.

Den tidligere Real Madrid-spilleren Juan José Maqueda, som ble oppfostret i klubben og spilte over 50 kamper for førstelaget før han senere var lagets assistenttrener, langer også ut mot Real Madrids pressemelding.

– Sannheten er, ærlig talt, at jeg føler skam over å være «madridista». Ekte skam. Pressemeldingen er som en bombe for ham, sier Maqueda til radiokanalen Cadena Ser .

– Som Real Madrid-supporter og en som har tilbragt mye tid i denne klubben, så gjør det meg trist, sier han.

Den Barcelona-baserte avisen Sport skriver at Real Madrid «ydmyker» Lopetegui i pressemeldingen, og at treneren blir «nedverdiget».

Tidligere Real Madrid-president Ramón Calderón har gått hardt ut mot nåværende president Florentino Pérez etter sparkingen.

– Dessverre er dette enda et av presidentens innfall. Hvis han (Lopetegui) var riktig mann i juni, bare for fire måneder siden, så kan han ikke være feil mann nå. De signerte ham bare to dager før VM og skadet landslaget vårt, og nå sparker de ham. Det er problemet. Jeg mener at Lopetegui ikke er den som bør få skylden. Å selge Cristiano Ronaldo til Juventus var en historisk feil, og nå betaler vi prisen for det, sier Calderón ifølge Sky Sports .

Lopetegui har i en kort uttalelse takket for seg som Real Madrid-trener:

– Etter styrets avgjørelse vil jeg takke klubben for muligheten den ga meg. Takk til spillerne for innsatsen. Jeg vil også takke de klubbens ansatte for god behandling. Jeg vil naturligvis også takke fansen for støtten. Jeg ønsker alle lykke til videre med resten av sesongen.

Tirsdag var Santiago Solari på plass for å trene Real Madrid: