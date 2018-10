IKKE BØNNHØRT: Sarpsborg-spiss Mikkel Agger under Eliteseriekampen mot Start – spilt tre dager etter Europa League-matchen mot Genk. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Sarpsborg-sjefen fortviler etter flyttenekt av kamper: – Veldig overraskende

Under Sarpsborgs Europa League-eventyr har klubben gått på syv strake tap i Eliteserien. Østfoldingene har stort sett fått nei når de har forsøkt å flytte ligakampene i etterkant – senest denne uken.

Publisert: 19.10.18 12:49 Oppdatert: 19.10.18 13:10

Ifølge sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg har klubben gått i dialog med Norges Fotballforbund for å flytte åtte av Eliteseriekampene i høst. De har fått flyttet to av kampene (blant annet kommende lørdag mot Molde), men i etterkant av syv Europa League-oppgjør har Sarpsborg måttet spille ny kamp i Eliteserien tre dager senere.

Etter Malmö-kampen torsdag neste uke skjer det for åttende gang. Nylig fikk Sarpsborg endelig nei til å skyve hjemmekampen mot Haugesund fra søndag til mandag.

Etterlyser fleksbilitet

– Vi er mest overrasket over manglende fleksibilitet i fotballfamilien. Det er nedfelt at det skal legges til rette for europacuplagene, men de henviser til at det ikke finnes regelverk for å flytte kamper, sier Berntsen til VG.

Han gir følgende eksempel fra da Sarpsborg forsøkte å flytte kampen mot Haugesund 28. oktober:

– Denne kunne ikke flyttes, fordi Haugesund kunne gå til semifinalen i cupen. Men da de ikke gjorde det (tapte for Strømsgodset 27. september ), tenkte vi at denne kunne flyttes. Men det gikk ikke, og blant annet brukes argumenter om at folk har kjøpt flybillett til kampen. Men for dem det gjelder; Den flybilletten skal i så fall vi betale, sier Berntsen og påpeker at det iallfall ikke er til Sarpsborgs økonomiske gunst, snarere tvert imot, å flytte en hjemmekamp fra søndag til mandag.

Men det ville gitt tre dagers restitusjon for Sarpsborg fra kampen mot Malmö til oppgjøret mot Haugesund. Og det kan være viktig nok; en studie basert på hele 27.000 toppkamper i Europa, her gjengitt av Den internasjonale spillerforeningen FIFPro, konkluderte med at sjansen for å vinne kampen var 42 prosent mindre for et lag med to restitusjonsdager dersom motstanderen hadde minst tre.

– Dette handler ikke om at vi griner etter å ha tapt kamper i Eliteserien, men at vi ønsker forutsigbarhet og fair play når vi møter lag som kjemper om topplasseringer og i nedrykkskampen. Vi har vært slitne etter Europa-kampene, men har prøvd å gjøre så vi kan stille like gode lag i alle kampene. Hvis alt fortsatt går imot oss, må vi prioritere bort noen av Europa League-kampene, og det er ikke bra for noen, sier Berntsen.

Malmö får ekstradag

– Men det er mange lag som må spille torsdag-søndag?

– Ja, og vi kan antageligvis gjøre det. Det har noe med ressurser å gjøre. Men først og fremst at vi ønsker at Norge gjøre det bedre i Europa, slik at anseelsen på Eliteserien øker. Da får vi opp prisen på spillerne som selges, mottar mest mulig solidaritetsmidler fra UEFA, kan tjene mer penger på TV-rettigheter på lang sikt og vi kan få inn fem lag i kvalik neste sesong om vi har så mye flaks at vi går videre.

– I andre land omberammer de hele runder for å tilrettelegge for Europa-lag og det er disse vi konkurrerer med. Malmö spiller eksempelvis lørdag, torsdag mot oss, deretter mandag, svarer Thomas Berntsen.

Konkurransedirektør Nils Fisketjøn i Norges Fotballforbund opplyser til at VG at det er NFF som har suveren bestemmelsesrett om Eliteseriekamper kan flyttes, men at det alltid gjøres i samråd med de involverte klubbene og rettighetshaver Eurosport.

Skal lage regelverk – etter sesongen

Til hvorfor Sarpsborg ikke har fått endret flere kamptidspunkter, sier han:

– Fordi vi ikke har etablerte rutiner for hvordan vi skal gjøre dette. Fortløpende justeringer av terminlisten skaper utfordringer. Norsk fotball er enige om at det skal legges til rette for europacup gjennom sommerens kvalifisering. Det er gjort. Så fra neste år må vi se på muligheten for å kunne justere mer. Men jeg tror ikke det nødvendigvis er stor støtte for det, sier Fisketjønn til VG.

– Er det NFF, Eurosport eller motstanderlag som har vært negative til å flytte Sarpsborgs kamper?

– Jeg kan ikke gå inn på hva hver enkelt aktør svarer. NFF fatter beslutningen, svarer forbundsdirektøren og betegner fleksibiliteten overfor Sarpsborg som «tydelig innenfor rammene og etter tradisjon for hva som er gjort».

Mener det burde vært løst

Thomas Berntsen kjøper ikke argumentet om at gamle vaner skal styre hvordan kampavviklingen foregår denne høsten.

– Det er nå vi har to lag i Europa League. Vi er overrasket over at et regelverk for dette ikke er blitt utarbeidet. Eventuelt burde det blitt tatt midlertidige grep i sommer. Det er ekstremidrett å røske i alle muskler på torsdag og spille igjen søndag, mener Berntsen.

– Jeg kan garantere for at Sarpsborg i fremtiden vil stille seg positive til å flytte kamper som kan hjelpe norske lag som er i gruppespill i Europa. Vi vil være en klubb som ikke kun tenker på seg selv – og har vært «pro» E-cuplagene de siste fem-seks årene og flyttet alle kamper vi er blitt spurt om, erklærer Berntsen.