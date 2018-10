Ny nedtur for Island – 13 kamper uten seier

FOTBALL 2018-10-15T20:39:00Z

(Island – Sveits 1–2) De ble hyllet av en hel fotballverden. Men nå er det krise for heltene fra Island.

Publisert: 15.10.18 22:39 Oppdatert: 15.10.18 22:56

Hjemme i Reykjavik tapte de for Sveits i Nations League mandag kveld. Det var lagets 13. kamp på rad uten seier.

Sveits tok ledelsen da Haris Seferovic headet inn 0–1 etter 52 minutter. Etter 67 minutter økte Michael Lang til 0–2. Og det kunne lett stått 0–3. Men Mario Gavranovic bommet på en kjempesjanse på nesten blank goal.

Island tok en hel fotballverden med storm da de sensasjonelt sendte England ut av EM i Frankrike for to år siden. Den eventyrlige suksessen vedvarte gjennom kvalifiseringen til Russland-VM. Island vant gruppen foran VM-finalist Kroatia.

Plutselig skulle alle oppegående journalister fra de store avisene og TV-stasjonene verden over til Island for å omtale fotballunderet . Og omtrent alle måtte lære seg det kule og kraftfulle «Island-klappet». Tøft, og litt skremmende. I hvert fall for bortelagene som kom til Reykjavik.

Men så startet nedturen – riktignok klarte heltene fra Sagaøya uavgjort (1–1) mot Argentina og magikeren Lionel Messi i Russland-VM. Men det endte bare med ett poeng etter de tre innledende kampene i landets første VM-sluttspill. Og rett hjem.

Suksesstrener Lars Lagerbäck (norsk landslagstrener) dro etter EM-suksess. Hans assistent og nære venn Heimir Hallgrímsson tok over. Det gikk som en drøm gjennom VM-kvaliken. Men så var det stopp, og den tidligere tannlegen var uten jobb etter VM-sluttspillet. Det heter at han sa opp frivillig.

Island under Hamrén Sveits - Island 6–0 (Nations League) . Island-Belgia 0–3 (Nations League) . Frankrike - Island (treningskamp) 2–2- Island-Sveits 1–2 (NL)

Men uansett så satset man svensk igjen. Inn med Erik Hamrén. Den tidligere svenske landslagstreneren – som også var i Rosenborg – har ennå ikke klart å vinne. Tre tap og en uavgjort. Målforskjellen er dyster; 3–12.

Hamrén hadde kledd seg i favorittfargen grå – også mot Sveits – og det kledde ham åpenbart ikke. I hvert fall ikke da regnet høljet ned i den iskalde oktoberkvelden på Laugardalsvöllur. Svensken så deprimert ut. Frakken og ullskjerfet hans også, da ytterplaggene inntok vann i styrtregnet, og nedrykket i Nations League var et faktum.

Det eneste han kunne glede seg over var Alfred Finnbogason. Spissen som til daglig spiller i Bundesliga (Augsburg) reduserte med en perlescoring da han banket til i krysset fra 20 meter ti minutter før slutt. Og en offensiv sluttspurt de siste ti minuttene som nær hadde endt med ett poeng.