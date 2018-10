SUVEREN HJEMME: Lars Lagerbäck og det norske støtteapparatet gratulerer hverandre etter triumfen mot Bulgaria. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagerbäck: - Ikke så mange som er bedre enn oss om det fortsetter slik

FOTBALL 2018-10-16T21:51:56Z

ULLEVAAL STADION (VG) Lars Lagerbäck (70) hadde ikke behov for å si så mye til landslagsgutta i pausen etter oppvisningen mot Bulgaria - og med god grunn.

Publisert: 16.10.18 23:51

– Det er definitivt den beste omgangen vi har gjort i min tid. Det er vanskelig å prestere så mye bedre enn det vi gjorde i dag. Fortsetter vi slik så er det ikke så mange som er bedre enn oss, fastslo svensken på pressekonferansen etter 1–0-seieren mot Bulgaria.

I pausen var Lagerbäck usedvanlig taus.

– Det var ikke så mye å prate om. Det er sjelden jeg prater så lite i garderoben som vi gjorde i dag. Vi skulle fortsette å være «kalde», så var det noen faste situasjoner og dødballer som vi kunne gjøre bedre.

På pressekonferansen tok han også Joshua King i forsvar. Bournemouth-spissen bommet på tre gigantiske målsjanser.

– Du må se på heltheten. Joshua er den som sammen med Ole (Selnæs) har utviklet seg mest siden jeg kom inn i landslaget. Jeg kan ikke klage King når han gjør en så stor innsats for laget.

– Ligner et fort

– Hvor mange av de tre store sjansene hadde du scoret på?

- Ingen, svarte Lagerbäck uten å fortrekke en mine.

Den tredje og største sjansen som King hadde for åpent mål, kommenterte han slik:

– Han har ganske mye melkesyre i sine muskler på den sjansen. Sånn er det. Jeg bare håper han får «proppen» ut i november, sier Lagerbäck. Han likte dårlig den tøffe behandlingen King fikk av de bulgarske spillerne gjennom 90 minutter.

- Det er synd når en spiller blir så veldig utsatt som King.

I sin 17. landskamp med Norge er han fortsatt ubeseiret hjemme på Ullevaal Stadion.

– Det ligner et fort, og det er det vi vil bygge opp. Det gir en mental styrke å ha en «trigger» hvor en kjenner at her kan vi gå ut og gjøre det. Så må vi bare gjøre det på bortebane også, sier Lars Lagerbäck.

Han hadde bare en ting å sette fingeren på før han skulle se hele kampen i opptak.

- Det eneste negative var at vi ikke utnyttet målsjansene bedre.

SYV PÅ RAD - FOR FØRSTE GANG Med 1-0 over Bulgaria har Norges landslag i fotball for første gang vunnet sju hjemmekamper på rad. Her er de beste seiersrekkene: 7 kamper: 2017-18 (Aserbajdsjan 2-0, Nord-Irland 1-0, Australia 4-1, Panama 1-0, Kypros 2-0, Slovenia 1-0, Bulgaria 1-0). 6 kamper: 1992-93 (San Marino 10-0, Nederland 2-1, Tyrkia 3-1, England 2-0, USA 1-0, Polen 1-0). 5 kamper: 1929-30 (Finland 4-0, Sverige 2-1, Finland 6-2, Sveits 3-0, Danmark 1-0), 1999 (Jamaica 6-0, Georgia 1-0, Litauen 1-0, Hellas 1-0, Slovenia 4-0), 2009-10 (Finland 3-2, Skottland 4-0, Makedonia 2-1, Sør-Afrika 1-0, Montenegro 2-1). (NTB)