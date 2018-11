BRENNBART: Xherdan Shaqiri feiret sitt VM-mål mot Serbia med den såkalte albanske ørnen - et svært nasjonalistisk og kontroversielt symbol. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

Xherdan Shaqiri utelatt av Liverpool-troppen for å slippe sjikane

FOTBALL 2018-11-06T06:29:26Z

Liverpools kosovoalbanske angrepsspiller er ikke med laget som skal møte Røde Stjerne i Serbia, av frykt for en fiendtlig mottakelse etter 27-åringens kontroversielle ørnefeiring i sommerens fotball-VM - mot nettopp Serbia.

Publisert: 06.11.18 07:29 Oppdatert: 06.11.18 08:23

– Vi har hørt og lest spekulasjonene om hvilken mottakelse Shaqiri ville få, og selv om vi ikke har noen anelse om hva som vil skje, vil vi dra dit og fokusere hundre prosent på fotball, og ikke måtte bekymre oss for noe annet, sier Jürgen Klopp på pressekonferansen i forkant av tirsdagens Champions League-kamp mot Røde Stjerne i Beograd.

Liverpools nysignering er ikke med i troppen som reiser østover, av frykt for en rett og slett fiendtlig mottakelse på Rajko Mitic-stadion. Da Shaqiri scoret mot Serbia i sommerens fotball-VM, feiret han med den såkalte albanske ørnen. Denne er sett på som et sterkt nasjonalistisk symbol for albanere, og er tilsvarende forhatt blant den serbiske befolkningen.

– Vi har lyst til å vise respekt og unngå alle former for distraksjoner. Shaqiri er ikke preget av det, og forstår og aksepterer avgjørelsen, sier Klopp videre.

Den lille vingen har blitt en publikumsfavoritt på Anfield etter overgangen fra Stoke i sommer, og har vært i god form de senere ukene. Den tyske manageren forsikrer supporterne om at dette er et engangstilfelle, om spilleren som markerte seg på direkten:

– «Shaq» er vår spiller, vi elsker ham og han kommer til å spille mange ganger for oss, men ikke akkurat på tirsdag, sier Klopp videre.

Røde Stjerne, som har sitt navn fra et velkjent kommunistisk symbol, er kjent for å lage en av de mest fryktinngytende heksegrytene i europeisk fotball. De er den mest suksessfulle klubben fra det tidligere Jugoslavia og vant også det som da het serievinnercupen i 1991. Året etter var den siste gangen de deltok i det gjeveste, europeiske selskapet - før nå.

