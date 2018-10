GLEDE OG SORG: Branns sportssjef Rune Soltvedt (til venstre) og Branns trener Lars Arne Nilsen har hatt opp- og nedturer denne sesongen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Branns sportssjef: – Vi må ha inn noen som utgjør en forskjell

FOTBALL 2018-10-29T17:01:14Z

BERGEN (VG) Rune Soltvedt er stolt av hvor langt klubbens hans er kommet på kort tid, men Branns sportssjef innser at det må forbedringer til hvis Brann skal ta et nytt steg – til topps.

Publisert: 29.10.18 18:01

For det er selvsagt målet. Rosenborg er ikke uslåelige, Brann har nærmet seg, selv om nedturen var voldsom i Bergen søndag kveld og mandag. Så hva kan Brann gjøre bedre neste sesong?

– Vi har jo, med investeringene i sommer, «satt» spillerstallen i stor grad. Men det er klart, vi må kanskje ha inn noen ekstra, men da må det være en spiller som utgjør en forskjell, sier Soltvedt.

Det er ikke så enkelt for hverken sportssjef eller Branns hovedtrener Lars Arne Nilsen å se optimistisk fremover etter 1–2 mot Rosenborg.

– Vi hadde en sjanse, men vi brukte den ikke, sier Lars Arne Nilsen.

– Vi har fortsatt mye å spille for. Brann vil ut og konkurrere i Europa, sier Rune Soltvedt.

Men både hovedtrener og sportssjef er opptatt av at fundamentet for flere gode Brann-år er til stede i Bergen nå. Det gjelder mest av alt å holde fast ved den retningen han, Vibeke Johannesen og Soltvedt har pekt ut.

Og Soltvedt håper slett ikke at Rosenborg blir dårligere. Branns sportssjef er opptatt av at norsk fotball utvikler seg. Derfor ønsker han at både Rosenborg – og Brann – blir bedre.

– Jeg sa det til Stig Inge Bjørnebye (Rosenborgs sportssjef) etter kampen søndag: «Vi skal ta dere igjen, gå forbi dere.» Og det mener jeg, det er målsettingen vår. Men ikke fordi at Rosenborg nødvendigvis blir dårligere. Hvis norsk fotball skal bli bedre så kan vi ikke håpe at Rosenborg blir dårligere. At Molde blir bedre, at Sarpsborg lærer av å spille i Europa, alt dette er viktig for norsk fotball – og Brann, mener Rune Soltvedt.

Han mener også at det er kulturen i Rosenborg som, fortsatt, vipper trøndernes vei når det tetter seg til, at RBK har roen, at det vet hvordan de skal vinne sånne kamper, at de ikke lar seg stresse av verden utenfor. Mye fokus var på Brann. På et vis så det ut som klubben ikke taklet det.

– Vi åpner bra, synes jeg. Men det er klart – de to scoringene mot oss, så tidlig, da så vi ikke bra ut. Men vi klarer å komme tilbake, vi kjører de i 2. omgang. Men det er ikke nok, RBK har den beste keeperen, et solid forsvar og er gode på dødball. Det avgjør til deres fordel, mener Lars Arne Nilsen.

– Vi hadde en unik mulighet, men vi var ikke gode nok. Det må du lære av, supplerer Soltvedt. Han hevder, uten blygsel, at Brann har vært bedre enn Rosenborg i tre av fire omganger denne sesongen. Og derfor sier han:

– Det skal ikke være automatikk i at Rosenborg vinner disse kampene. Vi har vist at vi er på høyde med dem denne sesongen.

Lars Arne Nilsen snakker om neste sesong, at det er mange nye spillere i sommer, spillere det naturlig nok vil ta litt tid før skjønner og kjenner «Brann-stilen.»

– De nye har vært litt for variable, og det er kanskje ikke så rart. Vi har vært veldig gode i perioder, og veldig dårlige i andre perioder. Men nå er det viktigste at vi klarer å bli topp tre, så vi får en mulighet i Europa. Det er det vi ønsker, og det får vi ofte hvis vi klarer å bli et stabilt topplag, men da må vi være topp tre hvert år, mener Lars Arne Nilsen.