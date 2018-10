Salah herjet da Liverpool vant stort

(Liverpool-Cardiff 4–1) Mohamed Salah (26) scoret igjen, og Sadio Mane (26) satte inn to mål da Liverpool tok en solid seier uten å imponere voldsomt mot Cardiff.

Publisert: 27.10.18 18:00

Salah er i ferd med å finne formen fra forrige sesong, og med scoring og to assist i ettermiddag skal han ha mye av æren for at det ble tre nye poeng til Jürgen Klopps mannskap.

Etter ti minutter ordnet Salah 1–0 med en avslutning fra kloss hold, men det ble ikke flere scoringer før pause til tross for at Liverpool kontrollerte det aller meste.

Sadio Mané var både heldig og god da han doblet ledelsen etter 66 minutter. Han var først heldig som fikk med seg ballen, og så var han direkte god da han banket den inn i det lengste hjørnet.

Cardiff reduserte ved Callum Paterson et kvarter før full tid. Det var første gang Liverpool slapp inn mål på hjemmebane siden 24. februar. Klubben hadde holdt nullen i 917 minutter på Anfield da Paterson satte ballen mellom bena til Liverpool-keeper Alisson.

Det ble noen spennende minutter, før innbytter Xherdan Shaqiri ordnet 3–1 etter herlig forarbeid av Salah.

Da var det spilt 85 minutter, og tre minutter senere spilte Salah igjennom Mané som lobbet over keeper og sørget for 4–1.

Joshua King var ute av Bournemouths tropp med skade, men den lille klubben fra sørkysten fortsetter å imponere med solide 3–0 borte mot Fulham. Callum Wilson scoret to ganger, og David Brooks fikset én nettkjenning. Stefan Johansen ble sittende på Fulham-benken i hele kampen.

Mohamed Elyounoussi spilte fra start for Southampton da det ble 0–0 hjemme mot Newcastle i bunnoppgjøret på St. Mary’s. «Moi» ble byttet ut etter 77 minutter, og misbrukte en stor sjanse tidlig i kampen. Southampton har nå vunnet bare én av sine siste 16 hjemmekamper, og ikke scoret på sine fem siste oppgjør i Premier League .

Premier League:

Brighton – Wolverhampton 1-0 (0-0)

30.654 tilskuere

Mål: 1-0 Glenn Murray (48).

Dommer: Anthony Taylor, England.

Gult kort: Beram Kayal (53), Lewis Dunk (78), Anthony Knockaert (90), Brighton.

Fulham – Bournemouth 0-3 (0-1)

25.071 tilskuere

Mål: 0-1 Callum Wilson (str. 14), 0-2 David Brooks (72), 0-3 Wilson (85).

Dommer: Andre Marriner, England.

Gult kort: Aboubakar Kamara (17), Kevin McDonald (51), Aleksandar Mitrovic (88), Fulham, Steve Cook (75), Bournemouth.

Rødt kort: Kevin McDonald (73, to gule), Fulham.

Liverpool – Cardiff 4-1 (1-0)

Mål: 1-0 Mohamed Salah (10), 2-0 Sadio Mané (66), 2-1 Callum Paterson (77), 3-1 Xherdan Shaqiri (84), 4-1 Mané (87).

Dommer: Stuart Attwell, England.

Ingen kort.

Southampton – Newcastle 0-0

30.736 tilskuere

Dommer: Chris Kavanagh, England.

Gult kort: Christian Atsu (90), Newcastle.

Watford – Huddersfield 3-0 (2-0)

20.457 tilskuere

Mål: 1-0 Roberto Pereyra (10), 2-0 Gerard Deulofeu (19), 3-0 Isaac Success (80).

Dommer: Mike Dean, England.

Gult kort: Philip Billing (35), Aaron Mooy (87), Huddersfield, Adam Masina (68), Watford.