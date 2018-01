SPILLER LITE: Rafik Zekhnini, her i aksjon i en treningskamp mot Real Madrid i august, har ikke spilt for Fiorentina siden serieåpningen mot Inter. Foto: PAUL WHITE, AP

FIFA-regel kan hindre Zekhnini: – Tenker ikke på Ødegaard og Berge

Rafik Zekhnini (19) har bare fått ni minutter med førstelagsfotball i Fiorentina. Likevel blir han neppe lånt ut i januar.

– Det er 100 prosent sikkert at han blir her, sier Serie A-klubbens sportsdirektør Pantaleo Corvino, ifølge NTB.

Dette til tross for at det hele høsten har blitt spekulert i at Zekhnini skulle lånes ut, fortrinnsvis til en italiensk Serie B-klubb, for å få mer førstelagserfaring. Vingen fra Skien har ikke spilt for Fiorentina siden første serierunde mot Inter. Siden har han som oftest ikke engang vært med i lagets kamptropp .

«90 prosent for at han havner i Serie B etter jul», sa Fiorentina-ekspert Brandi de Leonardis til NTB i desember, men det kan vise seg ikke å være så enkelt. En FIFA-regel kan nemlig stå i veien for Zekhnini-utlån, og kan være grunnen til at klubben fastslår at han blir værende.

– Hørt om det

En spiller kan nemlig bare spille for to klubber i løpet av samme sesong. Zekhnini spilte to kamper for Odd i Europa League-kvalifiseringen i juni og juli, kamper som var en del av 2017/18-sesongen, før han altså fikk et innhopp i Serie A-åpningen for Fiorentina. Han har dermed allerede representert to klubber denne sesongen.

– Jeg har ikke tatt meg så mye tid til å sette meg inn i reglene. Jeg har hørt om det, men ikke fått beskjed om at det er sånn, sier Zekhnini til VG.

Kristian Skjennum, fagansvarlig for overganger i Norges Fotballforbund (NFF), sier at han er «usikker» på om Zekhnini kunne fått tillatelse til å bli lånt ut til en klubb med samme sesong som den italienske.

Det som derimot kan være en løsning for Zekhnini, dersom spilletid på seniornivå virkelig er nødvendig, er å bli lånt ut til en klubb i et land med avvikende sesong fra den italienske. De mest nærliggende eksemplene er Norge og Sverige, som har kalenderår-sesonger i motsetning til de fleste i Europa.

– Min klare oppfatning er at en overgang til Norge eller Sverige vil være innenfor regelverket, bekrefter Skjennum.

Trener med Odd

Zekhnini er frem til helgen hjemme i Skien og trener med Odd, med tillatelse fra Fiorentina. Kan regelverket føre klubbens gamle gullgutt tilbake på lån denne våren?

– Rafik er en fantastisk spiller. Det var noen som sa at han kunne spille i Skandinavia, men foreløpig har det ikke vært et tema hos oss eller ham. Vi har ikke kikket på regelverket, og det er ikke på blokka for oss foreløpig. Men plutselig endrer det seg, sier daglig leder Einar Håndlykken i Odd til VG.

Zekhnini virker for øyeblikket ikke overbegeistret over tanken.

– Det er ikke en tanke jeg har hatt. Jeg trives i Fiorentina og prøver å vise meg frem på trening. Jeg konsentrerer meg om det og har ikke tenkt til å komme tilbake til Odd. Jeg har ikke fått beskjed om at et utlån er aktuelt, sier han.

– Stresser det deg ikke at flere jevnaldrende nordmenn spiller fast i europeiske ligaer?

– Nei. Jeg tenker for eksempel ikke på at Martin Ødegaard (Heerenveen) eller Sander Berge (Genk) spiller fast. Det er bra for dem, og jeg følger med, men det stresser meg ikke. Jeg får bare vente til min tid kommer, sier Zekhnini, som samtidig erkjenner at han ønsker å «spille så mye som mulig».

