STORE FOLKEMENGDER: Supporterne av finalistene har «overtatt» fotballbyen Sevilla.

100.000 supportere i Sevilla uten billett: Frykter kaos

Vertsbyen for Europa League-finalen står på hodet foran møtet mellom Eintracht Frankfurt og Rangers. Ute på banen kan Jens Petter Hauge (21) bli den første nordmannen som vinner troféet.

Av Daniel Nerli Gussiås

Nordmannen har vært en sentral del av laget som har tatt seg til Eintract Frankfurts første Europa-finale på 42 år. Det er antatt at rundt 150.000 personer har turen til Sevilla for å støtte sine lag, hvor 100.000 av dem skal være skotter som holder med Rangers. Flere supportere skal allerede være arrestert.

UEFA har bare tildelt 10.000 billetter til hvert lag, og det er dermed ventet at rundt 100.000 vil oppholde seg i gatene mens finalen spilles. Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium har en kapasitet på nesten 44.000.

Politisjef i byen, Juan Carlos Castro, har i spanske medier uttalt at han frykter «alvorlige problemer».

– Det er for mange mennesker som har fått i seg for mye alkohol. De fleste av dem er uten kampbillett. Det kan føre til store problemer, sier politisjefen foran finalen.

Jens Petter Hauge blir i kveld den fjerde nordmannen som spiller finale i Europa League. Han har gjort sin hjemlekse når det kommer til motstanderen.

– De gjorde sakene sine bra etter at Steven Gerrard tok over. De har et sterkt lag, sier Hauge ifølge den skotske storavisen Daily Record i forkant av finalen.

Slik tok Frankfurt seg til finalen:

I UEFA-cupfinalen i 1980 tapte Frankfurt 2–3 for Borussia Mönchengladbach. Laget kom til semifinalen i Europa League for tre år siden, men tapte da mot Chelsea på straffespark. Hauge forteller at de skal gjøre alt i sin makt for å gi supporterne det etterlengtede troféet. På vei mot finalen har tyskerne blant annet sendt Barcelona på hodet ut av turneringen.

Da hadde over 30.000 Frankfurt-supportere klart å lure systemet og kjøpe billetter på Camp Nou.

– Fotball er gøy å se på når man ser gode lag. Gerrard bygde opp noe som har blitt veldig bra. Jeg er ikke overrasket over at de har nådd finalen. De har mye kvalitet, men vi vil være godt forberedt, sier Hauge om motstanderen.

Men det er ikke bare Frankfurt som har hatt en lang vei mot denne finalen.

Etter at erkerivalen Celtic tok ni strake ligatitler mellom 2011 og 2020, klarte Steven Gerrard omsider å ta tilbake tronen i skotsk fotball med Rangers forrige sesong. Før han forsvant til Premier League sikret Gerrard klubben sin 55. ligatittel, noe som virket svært fjernt da klubben gikk konkurs og ble degradert til 4. divisjon i 2012.

Klubben var tilbake på det øverste nivået etter tre strake opprykk. I år måtte de derimot se seg slått av Celtic i hjemlig liga.

PS: Vinneren av Europa League-finalen kvalifiserer seg for neste sesongs Champions League.