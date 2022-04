Dette betyr et kommersielt samarbeid.

STJERNER: Casemiro, Karim Benzema og Real Madrid, her fra en kamp mot Alavés i 2018.

Casemiro tar utskjelte Bale i forsvar: − Jeg liker det ikke

Gareth Bale har vært med på å vinne fire Champions League-titler med Real Madrid, men pipekonsertene fortsetter. Nå tar lagkamerat Casemiro waliseren i forsvar.

Publisert: Nå nettopp

– Når du buer og piper på en spiller som ham, buer og piper du på Real Madrids historie, sier Casemiro på pressekonferansen før returoppgjøret mot Chelsea i Champions League.

Real Madrid har et solid utgangspunkt før returoppgjøret hjemme på Santiago Bernabéu. De vant det første oppgjøret i London 3–1 takket være et Karim Benzema-hat trick, og er på god vei mot semifinalen i verdens gjeveste klubbturnering. Skulle de gå hele veien vil det være deres femte Champions League-triumf siden 2013/14-sesongen – samme sesong som Bale kom til klubben.

Bale har spilt over 250 kamper for «Los Blancos» og scoret 106 mål, men har aldri blitt noen publikumsfavoritt, den store suksessen til tross. Nylig ble han kalt en «parasitt» av spanske medier. Han har blitt kritisert for skadeproblemer, svake prestasjoner, for holdningene sine og sin tilsynelatende fraværende vilje til å lære seg det spanske språket.

Gjentatte ganger har Bale blitt møtt av pipekonserter fra Real Madrid-fansen, som her, i 2019:

I tillegg har enkelte gester, som det famøse «Wales. Golf. Madrid. In that order»-flagget og ablegøyer på innbytterbenken skapt reaksjoner i Madrid.

Waliserens kontrakt med den spanske giganten går ut til sommeren og det er ventet at Bale forlater klubben. Lørdag kom han inn fra benken og spilte de siste 15 minuttene i seieren over Real Betis. Det var hans første kamp på Santiago Bernabéu siden februar 2020. Bale ble – igjen – møtt med pipekonsert.

– Jeg liker det ikke, sier hans brasilianske lagkamerat Casemiro.

– Han er en historisk spiller for denne klubben. Han har scoret mange viktige mål. Jeg likte det virkelig ikke. Fansen må støtte oss, sier Casemiro, og fortsetter:

– Fotball handler om meninger, og alle har sin egen, men jeg er ikke glad når de piper mot en av lagkameratene mine. Vi er alle på samme side. Piper du på en av oss, piper du på oss alle.

Waliseren selv har tidligere gått ut mot supporternes pipekonserter:

VGs tips: Hjemmeseier

* Champions League-kvartfinale etter spansk 3-1-seier i det første oppgjøret. Det gir Real Madrid en kjempefordel til å kvalifisere seg – selv om bortemålsregelen som kjent ikke gjelder lenger.

* Men: Spiller Chelsea for eksempel med et kompakt og solid forsvarsspill, unngår baklengs og scorer to ganger så blir det ekstraomganger på Santiago Bernabéu-stadion sent i aften.

* Chelsea kom til målsjanser da lagene møttes på Stamford Bridge, så helt umulig er det ikke at de skal vende dette. Og tenk på at Chelsea vant hele 6–0 borte mot Southampton på lørdag. Men (del 2): Det er forskjell på Southampton og Real Madrid, tross alt. Tenk på at Real Madrid har vunnet syv av ni siste CL-hjemmematcher. Og at hjemmestatistikken i La Liga er suverene 11-4-1.

* Vårt forslag er hjemmeseier til 2,70 i singleodds. Spillestopp er klokken 20.59 og kampen sendes på TV 2 Sport Premium.