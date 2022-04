KAPTEIN: Martin Ødegaard – med kapteinsbindet – i duell med Southamptons Stuart Armstrong.

Ødegaard kaptein da Arsenal gikk på ny smell

(Southampton – Arsenal 1–0) Martin Ødegaard (23) fikk kapteinsbindet fra start for første gang for Arsenal, men kunne ikke hindre et nytt surt tap for Arsenal.

Alexandre Lacazette sto over dagens kamp etter å ha testet positivt på corona, og dermed fikk 23 år gamle Ødegaard kapteinsbindet for første gang.

En stor anledning for den norske midtbanestjernen, men det ble blytungt poengmessig. Arsenal presset voldsomt i store deler av kampen, og Ødegaard var både tilrettelegger og avslutter på store muligheter – uten at det ga uttelling.

Forster storspilte

Ti minutter før slutt dro han seg fint fri inne i feltet, men avslutningen gikk like utenfor stolpen til venstre for Southampton-keeper Fraser Forster - som var i det umulige hjørnet sett med Arsenal-øyne.

Minuttet tidligere hadde Forster reddet fra Bukayo Saka etter en herlig stikker fra Ødegaard, og han vartet opp med glimrende redninger på avslutninger fra Smith-Rowe og Granit Xhaka også.

Før pausen var det Saka som hadde den desidert største muligheten, men forster reddet skuddet fra syv-åtte meters hold.

MÅLGIVENDE: Moi Elyounoussi var nest sist på kampens eneste mål mot Arsenal og Emile Smith-Rowe.

Kampens eneste scoring kom like før pause da Southampton-stopper Jan Bednarek fikk ballen fra Moi Elyounoussi inne i feltet og banket til. Arsenal-keeper Aaron Ramsdale fikk en hanske på skuddet, men slo ballen opp i nettaket.

Ødegaard og Arsenal hadde en glimrende mulighet til å ta grep om den ettertraktede fjerdeplassen i Premier League ettersom Tottenham tapte 0–1 hjemme mot Brighton tidligere på dagen. Med seier ville Arsenal vært bare ett poeng bak London-naboen, og i tillegg hatt én kamp til gode.

Men istedenfor gikk Mikel Artetas mannskap på sitt tredje strake tap denne måneden. Det ble 0–3 mot Crystal Palace 4. april, og 1–2 mot Brighton forrige helg.

Southampton på sin side ser nå ut til å ha sikret ny kontrakt i Premier League, og står med 39 poeng. Elyounoussi og lagkameratene var i elendig form før møtet med Arsenal og hadde bare ett poeng på siste seks kamper i tillegg til at det ble 0–6 mot Chelsea forrige helg. Moi ble for øvrig byttet ut i sluttminuttene.