FÅR TID TIL Å SØRGE: Cristiano Ronaldo slipper å være med når Manchester United skal til Anfield i kveld.

Ronaldo står over kampen mot Liverpool: – Din smerte er vår smerte

Storoppgjøret mellom Liverpool og Manchester United går uten Cristiano Ronaldo (37). Portugiseren får tid med familien etter å ha mistet et barn.

Det bekrefter Manchester United på klubbens egne nettsider tirsdag ettermiddag.

«Din smerte er vår smerte» skrev klubben da de delte Ronaldos egne melding mandag kveld.

– Ronaldo må få tid til å støtte familien i denne ekstremt vanskelig tiden, skriver klubben i sin pressemelding.

Mandag delte portugiseren med verden at han og kjæresten Georgina Rodriguez hadde mistet et barn. Familien ventet tvillinger og ett av de to barna overlevde ikke.

– Dette er den største smerten man kan føle som forelder. Vi er helt knust, skrev Ronaldo på Instagram.

Innlegget var signert både Ronaldo og Rodriguez. De skriver samtidig at de også fikk en jente.

SØRGER: Cristiano Ronaldo og kjæresten Georgina Rodriguez.

United-stjernen ber om privatliv i en utfordrende tid. Dette oppfordrer også klubben supporterne til å gi ham.

– Gutten vår, du er vår engel. Vi vil alltid elske deg, skrev Ronaldo videre.

Ronaldo var fra før far til Cristiano Jr, tvillingene Eva og Mateo og Alana Martina. Sistnevnte fikk han sammen med Rodriguez.

Kampen mellom Liverpool og Manchester United spilles 21.00 på Anfield i kveld. Liverpool ligger på andreplass i Premier League - bare ett poeng bak serieleder Manchester City. Manchester United ligger på femteplass.