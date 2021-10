Kommentar

Solbakken kan lære av boken til Lagerbäck/Hansen

Av Knut Espen Svegaarden

KRITISKE: Tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck (til høyre) og hans assistent Per Joar Hansen.

ULLEVAAL STADION (VG) Selv om han ikke har lest boka: Ståle Solbakken kan lære av det hans forgjengere Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen var gjennom. De tre siste avskjedigelsene av herrelandslagssjefer i Norge er blitt kontroversielle og levd godt i ettertid.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Lenge var avskjedigelsene av norske landslagssjefer ganske uproblematiske: Drillo ønsket å gå av etter VM 1998, Nils Johan Semb det samme etter 2003, og Åge Hareide meldte at han hadde fått nok i 2008.

Ganske stille og fredelig forlot de jobben.

Så kom Drillo tilbake i 2009, men denne gangen ble ikke avskjeden gjort i det stille. Drillo følte seg lurt, NFF hevdet at trollmannen fra 1990-tallet hadde sagt opp, Drillo mente han hadde fått sparken, men at NFF sminket det og lurte ham.

Det tok mange år før siste ord ble sagt i saken, kanskje er den fortsatt ikke glemt av hovedpersonen.

Og det føltes mest av alt unødvendig: Du kan ikke behandle et trenerikon på den måten, gi han en uverdig avskjed. Men lærte Norges Fotballforbund av det?

Tja.

SPARKET ELLER EI? Egil Olsen forlater jobben som norsk landslagssjef i 2013. Inn kom Per-Mathias Høgmo, i bakgrunnen flankert av daværende generalsekretær Kjetil Siem og daværende NFF-president Yngve Hallén.

Så kom Per-Mathias Høgmo i 2013. I 2016 var det så mørkt at Høgmo var dead man walking i lang tid. Men da det var over, begynte det igjen:

«Per-Mathias Høgmo har hverken trukket seg eller fått sparken. Men han slutter. Med lønn, men uten sluttpakke. Stolthet, prestisje og ordkløveri gjør selv en ganske enkel sak til noe komplisert i Norges Fotballforbund,» skrev jeg i november 2016 under tittelen:

«Hvor vanskelig skal det egentlig være å sparke noen?»

Alle skulle ha sitt på det tørre, ingen skulle fremstå som tapere. Det ble faktisk litt pinlig. Hva er så farlig med å innrømme at en fotballtrener har fått sparken? Høgmo hadde så svake resultater over tid at det egentlig bare var et tidsspørsmål. Likevel ble avskjeden gjort på en komplisert måte.

Så kom Lars Lagerbäck, til full jubel. De fleste var fornøyde med den ansettelsen i 2017. Og Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen gjorde en god jobb. Så skjedde det flere episoder, omtrent samtidig, som åpnet for et skifte av landslagssjef. Litt tilfeldig var det, faktisk.

Høsten 2020:

* Ståle Solbakken fikk sparken i FC København.

* Lagerbäck og Hansen bommet i den avgjørende kampen for å komme til EM.

* Lagerbäck og Hansen skulle uansett ikke ha ansvaret i mer enn én kvalifisering til.

* NFF benyttet sjansen til å bytte, da Solbakken var interessert. Og sendte samtidig Lagerbäck og Hansen ut av Ullevaal stadion.

Så langt – ikke en uvanlig situasjon.

Problemene starter, igjen, med hvordan NFF håndterer situasjonen. Og det er her noen må lære noe: I boken «Folk og fotball – 40 år med humor og alvor» beskriver Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck hvordan de faktisk ikke fikk beskjeden om avskjeden samme dag, men med en ukes mellomrom. Fotballpresident Terje Svensen begrunner det med at de to hadde «forskjellige arbeidskontrakter».

Hva så? Det er lov å ringe begge samme dag – uansett type kontrakter. Logikk trumfer fint her.

I tillegg hevder Hansen/Lagerbäck at et avskjedsbrev de mener de ble lovet publisert, samtidig som NFF offentliggjorde at kontraktene deres var sagt opp, ikke ble publisert.

Dette har Svendsen lagt på at «kommunikasjonen ikke har vært god nok her, hverken med Lars eller internt i NFF.»

Og her ligger nøkkelen: Er det situasjoner der det er viktig at alt gjøres i rett rekkefølge og ikke lurer noen, så er det ved avskjedigelser. Her har mange en stor jobb å gjøre, også fordi det er vrient å turnere slike saker på den beste måten for alle.

Lagerbäck mener også at NFF-ledelsen var feig – «dårlig personalpolitikk», at de burde hatt baller til å si rett ut av landslagssjef og assistent hadde fått sparken.

Og det har han rett i. «Sparken» er et mye mer ufarlig ord enn mange tror. Det bør NFF få med seg også. Det går på omdømmet løs at de stadig havner i personalkonflikter.

Hvis Ståle Solbakken får tid, etter kampene mot Tyrkia og Montenegro, så bør han kanskje lese boka til Lagerbäck og Hansen, om de fellene som finnes – så han er godt forberedt – den dagen han får sparken.

For det gjør de fleste trenere – på et gitt tidspunkt.

Det burde bare være unødvendig at det fortsatt er et tema, som for Lagerbäck og Hansen, et helt år etter sparkingen.